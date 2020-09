La seconda puntata di Ballando con le stelle 2020, trasmessa sabato 26 settembre, ha dato il primo verdetto di questa edizione. Una delle coppie, infatti, è stata eliminata. A giocarsi lo spareggio sono stati: Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Antonio Catalani e Tove Villfor. La votazione è avvenuta sui social. Ad avere la peggio sono stati Barbara Bouchet e Stefano Oradei. Sono loro la prima coppia eliminata. Per loro si è interrotta l'esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci.

Ospiti della puntata i Ricchi e Poveri

Ospiti della seconda puntata di Ballando con le stelle 2020, i Ricchi e Poveri nel ruolo di Ballerini per una notte. A cimentarsi con l'arte del ballo, la formazione completa: Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu. Milly Carlucci si è detta onorata di avere in studio dei pilastri della musica italiana. Prima dell'esibizione, i quattro artisti si sono raccontati: "Speravamo di avere successo. Il successo arriva quando meno te lo aspetti. Te ne accorgi dopo. Ogni cosa che abbiamo fatto ci abbiamo creduto, abbiamo trovato persone che ci credevano allo stesso modo". Poi hanno ricordato come è nato il nome Ricchi e Poveri:

"Lo ha creato Califano, eravamo ricchi di entusiasmo, pieni di vita, ma non avevamo una lira in tasca e quasi temevamo che ci dicesse ‘Andiamo a mangiare insieme' e noi non potevamo pagare. Ci inventavamo sempre amici e parenti che ci aspettavano. Non potevamo pagare. Quando ci ha visto mangiare un panino ci ha detto: ‘Ma allora voi siete ricchi di spirito ma siete poveri di tasca, allora vi chiamerò Ricchi e Poveri'".

I Ricchi e Poveri hanno ottenuto 50 punti. La giuria tecnica ha dato il tesoretto a Elisa Isoardi. La giuria popolare ha chiesto la divisione dei punti con Ninetto Davoli. Dunque, hanno ottenuto 25 punti a testa.

Le coppie ancora in gara a Ballando con le stelle 2020

Le coppie di Ballando con le stelle 2020 che prenderanno parte alla terza puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda su Rai1 sabato 3 ottobre sono: Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi; Antonio Catalani e Tove Villfor; Vittoria Schisano e Marco De Angelis; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Gilles Rocca e Lucrezia Lando; Lina Sastri e Simone Di Pasquale; Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman; Alessandra Mussolini e Maykel Fonts; Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e Paolo Conticini e Veera Kinnunen.