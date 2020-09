Tra i programmi di stasera lunedì 28 settembre ci sono due puntate di "Nero a metà 2" con nuovi casi da risolvere per l'ispettore Carlo Guerrieri interpretato da Claudio Amendola. Nel settimo episodio, intitolato "Quanto è difficile cambiare", si indaga sulla morte di un'assistente sociale mentre nell'ottavo episodio, "Un gioco pericoloso", è la misteriosa morte di uno sportivo ad aprire le indagini dell'ispettore.

Su Canale 5, invece, c'è una nuova puntata del "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini, che si preannuncia ricco di colpi di scena per dei probabili nuovi ingressi che turberanno gli equilibri interni della casa. Grande attesa anche per l'eliminazione di questa serata: chi abbandonerà la Casa tra Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Fulvio Abbate e Franceska Pepe?

Tra i film di stasera 28 settembre 2020 segnaliamo il film d'azione "The foreigner": il proprietario di un ristorante cinese a Londra si vede costretto a superare tutti i suoi limiti per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, responsabili della morte di sua figlia. Nei panni del protagonista, il celebre Jackie Chan.

Su Rai Movie, invece, va in onda il film western "C'era una volta il West", diretto da Sergio Leone. Brett McBain, di origini irlandesi, vive con i figli e la sua seconda moglie Jill nel deserto del Kansas, dove spera di invecchiare felice. Qualcosa, però, minaccia la sua tranquillità.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Nero a metà 2 (Serie tv)

Nero a metà 2 (Serie tv) 23:27: Tg 1 – 60 secondi (Programma di informazione)

Tg 1 – 60 secondi (Programma di informazione) 23:35: Techetechetè (Programma di intrattenimento)

Techetechetè (Programma di intrattenimento) 00:30: S'è fatta notte (Programma di intrattenimento)

Rai Due

21:20: Boss in incognito (Programma di intrattenimento)

Boss in incognito (Programma di intrattenimento) 22:50: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:20: Stracult Live Show (Programma di intrattenimento)

Stracult Live Show (Programma di intrattenimento) 00:40: Calcio totale (Programma sportivo)

Rai Tre

21:20: Presa Diretta (Programma di approfondimento)

Presa Diretta (Programma di approfondimento) 23:15: Illuminate – Casa Mondaini (Documentario)

Illuminate – Casa Mondaini (Documentario) 00:00: Tg 3 – Linea Notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea Notte (Programma di informazione) 00:10: Tg Regione (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Quarta Repubblica (Programma di approfondimento)

Quarta Repubblica (Programma di approfondimento) 00:45: Festivalbar Story (Programma di intrattenimento)

Festivalbar Story (Programma di intrattenimento) 02:47: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione) 03:07: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality show)

Grande Fratello Vip (Reality show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:35: Striscia la notizia (Programma di informazione)

Striscia la notizia (Programma di informazione) 02:02: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:20: The foreigner (Film d'azione)

The foreigner (Film d'azione) 23:40: Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco (Programma sportivo)

Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco (Programma sportivo) 01:35: Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento)

Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento) 02:09: Studio aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Petra (Serie tv)

Petra (Serie tv) 22:40: Petra (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: C'era una volta il West (Film western)



00:10: Yankee (Film western)

Rai Premium

21:20: Katie Fforde – Amiche più che mai (Film drammatico)

23:00: La porta rossa (Serie tv)

Rai Storia

21:10: Storia delle nostre città (Documentario)

22:10: È l'Italia, bellezza! (Documentario)

La5

21:10: Una moglie per papà (Film commedia)



23:20: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

La7

21:15: Sette anni in Tibet (Film biografico)

23:45: Tg La7 (Programma di informazione)

La7d

21:30: American gigolò (Film drammatico)

23:45: Little murders by Agatha Christie (Serie tv)

TV8

21:30: Gomorra – La Serie (Serie tv)



22:30: Gomorra – La Serie (Serie tv)

Real Time

21:20: Vite al limite – e poi (Docureality)

23:05: La clinica per rinascere: Obesity center Caserta (Docureality)

Cielo

21:15: Lawless (Film poliziesco)

01:30: Sex Diaries (Docureality)

Nove

21:25: Gli intoccabili (Film gangster)

23:29: Il Monaco (Film d'azione)

Paramount

21:10: The International (Film thriller)

23:20: A Good Man (Film d'azione)

Iris

20:59: L'ultimo Samurai (Film d'avventura)

00:05: 8 Mile (Film biografico)

Dmax

21:25: River Monsters – Misteri degli abissi (Documentario)

23:15: WWE Raw (Programma di wrestling)

Focus

21:15: Il mondo di khufu – Nuove evidenze su chi ha costruito le Piramidi (Documentario)

22:15: Obiettivo Tutankhamon (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. – NY (Serie tv)

22:00: C.S.I. – NY (Serie tv)