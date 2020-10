Tra i programmi di stasera venerdì 2 ottobre c'è "Tale e quale show" su Rai Uno. Il programma d'intrattenimento condotto da Carlo Conti continua a riscuotere grande successo. I componenti del cast, ogni venerdì, si mettono alla prova con imitazioni ed esibizioni. Chi sarà il campione di questa serata?

Su Canale 5, invece, c'è "Grande Fratello Vip", con la conduzione di Alfonso Signorini. I nominati della settimana sono: Massimiliano, Denis, Francesco, Tommaso, Maria Teresa e Guenda, Adua e Dayane. Tra gli argomenti più scottanti della settimana, il presunto flirt Tra Massimiliano Morra e Guenda Goria.

Tra i film di stasera 2 ottobre 2020 segnaliamo "Il diritto di contare" su Rai Movie. Il film drammatico racconta la storia di Katherine, Dorothy e Mary, tre donne di colore che prestano servizio alla NASA e che, pur di coronare il loro sogno, cercano di resistere agli atteggiamenti ostili e al razzismo.

Su Iris, invece, andrà in onda il film d'azione "Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo": l'ispettore Callaghan tenta qualsiasi strada, anche quello meno legali, pur di far finire dietro le sbarre Scorpio, un assassino psicopatico molto pericoloso.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Tale e quale show (Programma d'intrattenimento)

00:00: Tv 7 notizie (Programma d'informazione)

01:05: Rai News 24 (Programma di informazione)

01:32: Che tempo che fa (Programma d'informazione)

Rai Due

21:20: NCIS Unità anticrimine (Serie tv)

22:10: The Rockie (Serie tv)

22:55: I signori dell'acqua (Film fantastico)

00:00: O anche no (Documentario)

Rai Tre

21:20: Le ragazze (Documentario)

23:30: Quante storie (Documentario)

00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Quarto grado (Programma d'approfondimento)

00:40: Donnavventura Italia (Docu-reality)

01:45: Modamania (Programma di moda)

02:22: Tg 4- Ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:00: Tg 5 (Programma d'informazione)

01:34: Meteo.it (Programma d'informazione)

01:35: Striscia la notizia (Programma satirico)

Italia Uno

21:30: Freedom: oltre il confine (Documentario)

00:30: Tremors 2: back to perfection (Film fantastico)

02:30: Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione)

02:42: Sport Mediaset – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: Il signore dello zoo (Film per ragazzi)

22:50: Hellboy (Film fantastico)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Il diritto di contare (Film drammatico)

23:20: Tre manifesti ad Ebbing, Missouri (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: L'allieva (Serie tv)

22:20: L'allieva (Serie tv)

Rai Storia

21:10: I sette re. La leggenda di Roma (Documentario)

23:10: Art Detective (Documentario)

La5

21:10: Inga Lindstrom. Nuvole su Sommarholm (Film commedia)



23:00: Uomini e donne (Programma d'intrattenimento)

La7

21:15: Propaganda Live (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The good wife (Serie tv)

22:20: The good wife (Serie tv)

TV8

21:30: X Factor 14 (Programma musicale)

23:45: MasterChef Italia (Programma di cucina)

Real Time

21:20: Bake Off Italia (Programma di cucina)

23:00: L'atelier delle meravigliee (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: La moglie dell'avvocato (Film commedia)

23:15: Sex Life (Documentario)

Nove

21:25: Fratelli Crozza (Programma d'approfondimento)

22:45: Accordi & disaccordi (Talk show)

Paramount

21:10: Padre Brown (Serie tv)

22:00: Padre Brown (Serie tv)

Iris

21:00: Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo (Film d'azione)



23:14: Flags Of Our Fathers (Film storico)

Dmax

21:25: Ingegneria last minute (Documentario)

23:15: I segreti delle strutture (Documentario)

Focus

21:15: Mega shippers 2 (Serie tv)

23:15: Il mondo di khufu (Documentario)

Top Crime

21:10: The Mentalist (Serie tv)

22:00: The Mentalist (Serie tv)