Il possibile flirt tra Massimiliano Morra e Guenda Goria ha il potenziale per scuotere la Casa del Grande Fratello Vip 2020. Poche ore fa, l’attore ed ex fidanzato di Adua Del Vesco ha ammesso di provare un interesse nei confronti di Guenda, figlia di Maria Teresa Ruta. Su Twitter sono migliaia i tweet pubblicati dagli spettatori che hanno assistito al confronto tra i due andato in onda in diretta su Mediaset Extra. A spingerli l’uno verso l’altra sarebbe stata la contessa Patrizia De Blanck che ha svelato a Massimiliano che la Goria sarebbe pazza di lui. Poco dopo, di nuovo di fronte a entrambi, sembrerebbe avere lasciato intendere che una eventuale storia tra i due nella Casa del GF permetterebbe a entrambi di entrare di diritto tra i personaggi più attenzioni nella Casa.

Massimiliano Morra a Guenda: “Mi piaci”

Sui social esistono diversi video che documentano la chiacchierata tra Massimiliano e Guenda. Il flirt sarebbe partito da un sogno erotico dell’attore che avrebbe avuto per protagonista proprio la figlia di Maria Teresa Ruta. Ma Morra sa perfettamente di essere fidanzato. La sua compagna, Dalila Mucedero, ha già chiarito la sua gelosia entrando nella Casa per confrontarsi con Adua Del Vesco. Legato alla compagna da circa due anni, Morra intende procedere con i piedi di piombo. Ma ha ammesso che Guenda gli piace: “La mia ragazza è una persona che mi ama tanto, la conosco bene perché stiamo insieme da due anni e non la reputo una storiella. E comunque le mancherei di rispetto. Se fossi stato single, la situazione sarebbe stata completamente diversa. È molto complesso. Non me la sento di darti una risposta adesso. Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza. Punto. E virgola”.

Come reagirà Dalila Mucedero?

Come reagirà Dalila, compagna di Massimiliano, all’avvicinamento in corso tra il suo compagno e Guenda Goria? Quando, solo pochi giorni fa, è entrata nella Casa del GF Vip, la ballerina si era già rivolta alla figlia di Maria Teresa Ruta per farle sapere di avere notato il suo interesse nei confronti di Morra. “Guenda, guarda che ti osservo”, le aveva detto sorridendo solo a metà. Ma tempo qualche opra e le cosa potrebbero cambiare. Secondo gli spettatori del GF, Morra avrebbe ammesso di essere legato alla compagna ma determinato a non precludersi alcuna possibilità: “Io sono entrato qui dentro con il pensiero che non mi precludo nulla, la mia ragazza lo sa bene, l’ho avvisata. Il rischio che la mia storia possa finire c’è, ma per adesso la vedo una cosa complessa. Nonostante tu mi piaci, te lo dico”.