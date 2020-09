in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020, trasmessa lunedì 28 settembre, Adua Del Vesco ha avuto un confronto con l'attuale fidanzata di Massimiliano Morra, Dalila Mucedero. Quest'ultima aveva definito ironicamente l'attrice: "Una povera santa infelice". Durante il confronto sembravano essersi chiarite, ma i commenti di Adua Del Vesco fatti in confessionale non sono apparsi concilianti.

La reazione di Adua Del Vesco all'incontro con Dalila

Dopo il confronto con Dalila Mucedero, Adua Del Vesco ha detto la sua in confessionale. Nonostante la fidanzata di Massimiliano Morra abbia detto di non averla giudicata, l'attrice non la pensa così: "Se dire che sei una santa infelice non è giudicare me come persona, non lo so. Forse ho dei problemi io con l'italiano". Durante il confronto, Massimiliano Morra è intervenuto tentando di placare gli animi. Ha detto a Dalila: "Amore va bene così, l'importante e che ci siamo riappacificati io e lei". A quanto pare, la cosa non è sfuggita ad Adua, che in confessionale ha commentato: "Massimiliano anche questa sera mi ha difesa, ha più volte detto alla ragazza ‘Basta, basta, abbiamo chiarito non apriamo più il discorso'. Quindi va bene così. Sai a volte le persone hanno dei limiti".

Perché Dalila Mucedero ce l'ha con Adua Del Vesco

Durante il confronto tra Adua Del Vesco e Dalila Mucedero, quest'ultima ha spiegato il motivo del post non proprio cordiale che ha pubblicato sul conto dell'attrice. La fidanzata di Massimiliano Morra ha chiarito: "Non mi è piaciuto il tuo modo di raccontare il mio fidanzato, è passato un messaggio sbagliato su di lui". In particolare, non ha apprezzato che Adua abbia confidato a vari inquilini della casa di aver sofferto a causa dell'attore, facendolo passare come una persona egoista. La Del Vesco ha replicato: "Tu non sai cosa è accaduto in passato, io non ho detto delle menzogne". Alla luce delle nuove dichiarazioni di Adua, Alfonso Signorini farà tornare Dalila nella casa? Non resta che seguire le prossime puntate del reality per scoprirlo.