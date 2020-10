Tra i programmi di stasera venerdì 16 ottobre c'è "Tale e quale show" su Rai Uno. Il programma condotto da Carlo Conti è arrivato alla sua decima edizione. Anche questa sera assisteremo ad imitazioni e performance musicale, tentando di indovinare chi si cela sotto i traverstimenti.

Su Canale 5, invece, va in onda un nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", condotto da Alfonso Signorini. Stasera scopriremo chi, tra i nominati della scorsa puntata, dovrà abbandonare la casa. Inoltre, capiremo se il Grande Fratello deciderà di prendere provvedimenti contro Matilde Brandi, che avrebbe parlato di Zorzi usando epiteti molto forti.

Tra i film di stasera 16 ottobre 2020 segnaliamo il film drammatico "Era mio padre" su Rai Tre: Michael O'Sullivan, conosciuto come Angelo della Morte, cerca da sempre di mantenere la sua vita privata separata dal suo lavoro. Ad un certo punto, però, i due mondi si scontrano: il prezzo da pagare sarà molto alto.

Su Iris, invece, andrà in onda il film d'azione "Cielo di piombo, ispettore Callaghan", con Clint Eastwood: il famoso ispettore si trov ad indagare su un gruppo di terroristi che hanno portato a segno una rapina in un magazzino d'armi.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:20: Tale e quale show (Programma d'intrattenimento)

Tale e quale show (Programma d'intrattenimento) 00:00: TV7 (Programma d'informazione)

TV7 (Programma d'informazione) 01:05: Rai News24 (Programma d'informazione)

Rai News24 (Programma d'informazione) 01:40: Sottovoce (Programma d'intrattenimento)

Rai Due

21:20: NCIS – Unità anticrimine (Serie tv)

NCIS – Unità anticrimine (Serie tv) 22:10: The Rookie (Serie tv)

The Rookie (Serie tv) 22:50: Dark fashion – il lato oscuro della moda (Documentario)

Dark fashion – il lato oscuro della moda (Documentario) 00:o0: O anche no (Documentario)

Rai Tre

21:20: Era mio padre (Film drammatico)

Era mio padre (Film drammatico) 23:30: Quante storie (Documentario)

Quante storie (Documentario) 00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Quarto Grado (Programma d'approfondimento)

Quarto Grado (Programma d'approfondimento) 00:40: Motive (Serie tv)

Motive (Serie tv) 01:40: Modamania (Documentario)

Modamania (Documentario) 02:17: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality Show)

Grande Fratello Vip (Reality Show) 01:00: TG5 (Programma d'informazione)

TG5 (Programma d'informazione) 01:34: Meteo.it (Programma d'informazione)

Meteo.it (Programma d'informazione) 01:35: Striscia la notizia (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno

21:30: Freedom: oltre il confine (Programma d'approfondimento)

Freedom: oltre il confine (Programma d'approfondimento) 00:30: Blu profondo (Film horror)

Blu profondo (Film horror) 02:20: Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione) 02:32: Sport Mediaset – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: W0lf call (Film thriller)

W0lf call (Film thriller) 23:15: Ronin (Film d'azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Alaska (Documentario)

23:20: Respiro (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Nelle tue mani (Serie tv)

22:20: Nelle tue mani (Serie tv)

Rai Storia

21:10: Repubblica romana 1849 (Documentario)

23:00: Storia del west (Documentario)

La5

21:10: Inga Lindstrom (Serie tv)



23:00: Uomini e donne (Programma d'intrattenimento)

La7

21:15: Propaganda Live (Programma d'approfondimento)

01:10: The fog of war (Documentario)

La7d

21:30: The good wife (Serie tv)

22:20: The good wife (Serie tv)

TV8

21:30: X Factor (Programma musicale)

23:45: Masterchef Italia (Programma di cucina)

Real Time

21:25: Bake Off Italia (Programma di cucina)



23:10: L'atelier delle meraviglie (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: Intimacy (Film drammatico)

23:30: Sex Life (Documentario)

Nove

21:26: Fratelli di Crozza (Programma d'approfondimento)

22:57: Accordi e disaccordi (Talk Show)

Paramount

21:10: Padre Brown (Serie tv)

22:05: Padre Brown (Serie tv)

Iris

21:10: Cielo di piombo, ispettore Callaghan (Film d'azione)



23:07: Ispettore Callaghan: Il Caso Scorpio ètTuo (Film d'azione)

Dmax

21:25: Mega trasporti (Documentario)

23:15: I segreti delle strutture (Documentario)

Focus

21:15: A 400 m: il bastione dei cieli (Documentario)

23:15: Mega shippers 2 (Documentario)

Top Crime

21:10: The Mentalist (Serie tv)

22:00: The Mentalist (Serie tv)