Matilde Brandi rischia al Grande Fratello Vip. La ballerina e coreografa stava parlando con Maria Teresa Ruta quando ha usato la parola “fro*io”, termine omofobo fortemente condannato da chi da anni si impegna affinché il lessico comune viri verso una maggiore sensibilità. Una considerazione sul contesto: la discussione nel corso della quale Matilde ha utilizzato il sostantivo non aveva alcuna connotazione omofoba ma il fatto stesso che la concorrente del GF Vip abbia utilizzato tale termine ha scatenato un caso sui social network.

Tommaso Zorzi scopre il termine omofobo usato da Matilde Brandi

Le parole di Matilde rischiano di scatenare un caso dentro e fuori dalla Casa. Il video della discussione con Maria Teresa Ruta durante la quale la Brandi ha utilizzato il termine omofobo è finito in rete, generando decine di commenti anche da parte di chi chiede l’espulsione della ballerina. E nella Casa potrebbe non esserci differenza, visto che Tommaso Zorzi ha scoperto l’accaduto. Poche ore fa, il concorrente ha chiesto a Maria Teresa se Matilde avesse usato la parola “fro*io” e la donna, dopo avere inizialmente negato, ha dichiarato di non ricordare. “Mi pare di averlo sentito”, ha insistito Zorzi probabilmente allo scopo di far emergere la questione.

Il precedente con la contessa Patrizia De Blanck

Un caso simile si era già verificato qualche settimana fa con la contessa Patrizia De Blanck. Anche la donna aveva utilizzato il termine “fro*io” nell’ambito di un discorso. Il Grande Fratello e Alfonso Signorini avevano deciso di affrontare la questione in diretta tv ma la contessa, a differenza di Fausto Leali squalificato per avere usato la parola “ne*ro”, se l’era cavata con un rimprovero e la raccomandazione a non esprimersi più in certi termini. Che cosa accadrà adesso con Matilde Brandi?