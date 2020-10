Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip non sono mancate le consuete nomination. Dopo una serata ricca di colpi di scena, in cui ci sono state tensioni aperte tra i vari concorrenti della casa e dopo l'eliminazione di Myriam Catania, le nomination sono più accese del solito. Sono tre donne le nominate di questa settimana.

I nominati della nona puntata

Come di consueto, le nomination sono sia palesi che in confessionale, ma stavolta la modalità viene decisa in maniera casuale, ogni concorrente deve alzare il cosiddetto piramidale, contraddistinto da un colore, se è rosso le nomination possono essere fatte in confessionale, mentre se è nero il colore comporta la nomination in diretta e non alla presenza degli altri. Un modo alternativo per fare in modo che i concorrenti possano esprimere le loro preferenze in termini di voti. Anche questa volta, il televoto è impostato secondo la domanda: "Chi vuoi salvare?" e quindi il meno votato sarà coloro che saranno eliminati. Ad ottenere il maggior numero di voti dai suoi coinquilini è Guenda Goria che è la prima nominata della nona puntata, seguita da Matilde Brandi e da Stefania Orlando. Saranno loro tre, quindi, a doversi contendere qualche altra settimana all'interno della casa più spiata d'Italia, dal momento che il vip meno votato andrà in nomination nella puntata successiva e non sarà eliminato.

I concorrenti che vanno nel Cucurio

Le sorprese per gli abitanti della casa non finiscono qui, infatti, sono stati messi alla prova e dopo aver espresso le loro preferenze, alcuni di loro dovranno trascorre del tempo nell'orribile Cucurio e, purtroppo, coloro a cui toccherà questa sorte sono Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria. Sarà sicuramente una permanenza all'insegna delle confidenze, come ha dichiarato anche Adua: "Ne approfitterò per conoscere il Massimiliano di oggi, visto che io ho conosciuto solo quello di ieri".