Tra i programmi di stasera lunedì 12 ottobre c'è su Rai Uno la seconda puntata di "Io ti cercherò", la serie tv con Alessandro Gassman che torna con due nuovi episodi. Nel primo, intitolato "Solo", Valerio e Sara scoprono che Ettore non si è suicidato ma è stato ucciso, mentre nel secondo episodio, "Acqua", Valerio non riesce a sopportare il dolore dopo aver trovato la maglia del figlio a Tivoli.

Su Canale 5, invece, c'è una nuova puntata del "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini che è stato allungato di ben due mesi. Anche in questa puntata ci saranno tanti colpi di scena: oltre all'eliminazione, ci saranno nuove rivelazioni su Massimiliano Morra, si parlerà di una violenza subita da Tommaso Zorzi e di un presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci.

Tra i film di stasera 12 ottobre 2020 segnaliamo il film biografico "Chiara Ferragni Unposted" su Rai Due. Diretto da Elisa Amoruso, il film racconta la vita dell'influencer più famosa del mondo e più influente nel campo della moda, dall'apertura del blog che l'ha resa celebre "The Blond Salad", fino ad arrivare alla sua vita privata, al matrimonio con Fedez e alla nascita di Leone.

Su Cielo, invece, va in onda il film sentimentale "La vita di Adele": protagonista è la quindicenne Adele una ragazza desiderosa di innamorarsi. Riuscirà finalmente a provare i sentimenti che desidera quando incontra una misteriosa ed intrigante ragazza dai capelli blu che cattura la sua attenzione. Le due vivranno un'intensa e tormentata storia d'amore.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Io ti cercherò (Serie tv)

Rai Due

21:20: Chiara Ferragni – Unposted (Film biografico)

Rai Tre

21:20: Presa Diretta (Programma di approfondimento)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Quarta Repubblica (Programma di approfondimento)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality show)

Italia Uno

21:18: Le Iene presentano – Do you know Mirko Scarcella? (Programma di inchiesta)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Hostiles – Ostile (Film d'avventura)



23:35: I professionisti (Film western)

Rai Premium

21:20: Katie Fforde – Danzando a Brodway (Film sentimentale)

23:05: La porta rossa (Serie tv)

Rai Storia

21:10: Storia delle nostre città (Documentario)

22:10: La croce e la spada (Documentario)

La5

21:10: The best of me – Il meglio di me (Film drammatico)



23:20: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

La7

21:15: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:10: Grey's Anatomy (Serie tv)

La7d

21:30: Little murders by Agatha Christie (Serie tv)

23:30: Little murders by Agatha Christie (Serie tv)

TV8

21:30: Gomorra – La Serie (Serie tv)



22:30: Gomorra – La Serie (Serie tv)

Real Time

21:20: Vite al limite – e poi (Docureality)

23:05: La clinica per rinascere: Obesity center Caserta (Docureality)

Cielo

20:15: Affari di famiglia (Documentario)

21:15: La vita di Adele (Film sentimentale)

Nove

21:25: Hitman – L'assassino (Film d'azione)

23:25: Gordon Ramsay – Cocaina al ristorante (Docureality)

Paramount

21:10: Una doppia verità (Film drammatico)

23:o0: Pistol Whipped – L'ultima partita (Film d'azione)

Iris

21:02: Mandela – La lunga strada verso la libertà (Film drammatico)

23:54: Grido di libertà (Film drammatico)

Dmax

21:25: River Monsters – Misteri degli abissi (Documentario)

23:15: WWE Raw (Programma di wrestling)

Focus

21:15: Secrets of Egypt's lost queen (Documentario)

23:15: Atlante del cosmo (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. – NY (Serie tv)

22:00: C.S.I. – NY (Serie tv)