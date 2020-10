Il Grande Fratello Vip si allunga di due mesi. Ad anticiparlo è TvBlog che è in grado anche di fornire la data esatta prevista per la puntata finale: lunedì 8 febbraio 2021 in diretta da Cinecittà in Roma e in prima serata su Canale 5. Stando a quanto anticipato dal magazine di Blogo, Mediaset sarebbe felice di allungare la produzione Endemol-Banijay alla luce dei risultati dei dati di ascolto di questo primo ciclo bisettimanale di puntate, in onda al lunedì e al venerdì. Un assetto che Mediaset avrebbe intenzione di mantenere, scrive ancora TvBlog.

Il futuro del Grande Fratello Vip 5

Come gestire una produzione inizialmente concepita per durare fino a dicembre? Il prolungamento dovrebbe essere garantito attraverso nuovi ingressi che vadano a rimpinguare il cast attuale (si parla di Alba Parietti superospite) e un nuovo piano operativo per il reality condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato da Pupo e da Antonella Elia. Quest'ultima ha completato la sua rinascita televisiva nel ruolo di puntuale opinionista, trainando lo show anche grazie a una sintonia ben visibile con il compagno di reparto e con lo stesso conduttore. Un mix vincente che ha convinto Mediaset ad andare avanti per altri due mesi.

Un'assicurazione contro il lockdown

Allungare di due mesi il Grande Fratello Vip 5 significa anche stipulare un'assicurazione contro un eventuale nuovo lockdown. Con una media nazionale di contagi che viaggia oltre i cinquemila al giorno, non sono da escludere nuove restrizioni per contenere la pandemia di coronavirus. Il Grande Fratello Vip è il programma più sicuro, resistente a qualsiasi tipo di DPCM, come è stato già dimostrato con l'edizione precedente, l'unico programma importante in prima serata a non essere sospeso. Siamo certi che è stato preso in considerazione anche questo tipo di ragionamento ai piani alti di Cologno Monzese.