Tra i protagonisti delle ultime ore c'è Francesco Oppini, inquilino della casa più spiata d'Italia che ha aperto i battenti in queste settimane. Un cast, quello messo insieme da Alfonso Signorini e la produzione, che sta regalando grandi gioie a Canale 5, con ascolti importanti nonostante le due puntate alla settimana, che hanno raggiunto una media di 3,3 milioni di telespettatori.

A vegliare su Oppini a distanza c'è sicuramente sua madre, Alba Parietti, che nelle scorse puntate è intervenuta telefonicamente nel programma di Signorini e non è affatto escluso che la sua partecipazione possa trasformarsi in un ingresso in casa. Stando alle voci delle ultime ore, l'Alba nazionale potrebbe essere protagonista di una delle prossime puntate del reality di Canale 5.

Alba Parietti pronta ad entrare al GF Vip?

La modalità di ingresso dovrebbe essere quella classica dell'incontro attraverso il vetro, che permette ai concorrenti di incontrare le persone più care. E Alba Parietti potrebbe essere un jolly che Alfonso Signorini proverebbe a giocarsi nella puntata di lunedì 12 ottobre, quando Canale 5 dovrà vedersela con il secondo episodio della fiction con Alessandro Gassman Io ti cercherò. E siccome Alba Parietti

E ci sarebbero tutti gli elementi a favorire un intervento di uno dei volti femminili più celebri del piccolo schermo italiano, viste le dinamiche che stanno coinvolgendo in casa Francesco Oppini, alle prese con una simpatia con Dayane Mello che ha creato anche alcuni equivoci in queste ore.

Le critiche di Franco Oppini ad Alba Parietti

Non sarebbe troppo d'accordo Franco Oppini, padre di Francesco, che giorni fa aveva criticato la sua ex Alba Parietti proprio per l'intervento al Grande Fratello Vip in diretta, al telefono: "Non sono incline alla polemica – aveva detto ospite di Barbara d'Urso – Però era la serata di Francesco, era lui il protagonista. Ogni tanto, fai più la madre ed evita di essere la Parietti. Chiaro che Signorini ha fatto benissimo, perché queste cose fanno parte della trasmissione. Però, tu – da madre – cerca di non offuscare tuo figlio". Un commento tutt'altro che tenero, quello dell'ex membro dei Gatti di Vicolo Miracoli, secondo cui il gesto di Alba avrebbe sostanzialmente messo il figlio in secondo piano: "Lui ha parlato poco perché hanno parlato lei e la De Blanck".