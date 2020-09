in foto: La foto di Francesco Oppini per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Francesco Oppini è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e papà Franco Oppini è intervenuto per commentare l'ingresso del figlio nel salotto di Domenica Live. L'attore ha lanciato una stoccata all'ex moglie Alba Parietti in merito alla sua telefonata in diretta nel reality di Alfonso Signorini. Secondo Oppini, la showgirl avrebbe peccato di eccessivo protagonismo, finendo così con l'offuscare la presenza di Francesco. "Fai più la madre e meno la Parietti", è l'appello lanciato nel programma di Barbara D'Urso.

La telefonata di Alba Parietti al GF Vip

Facciamo un passo indietro: cos'è accaduto al GF Vip nella seconda puntata del 18 settembre? Una volta entrato, Francesco Oppini ha commentato le parole della Contessa Patrizia De Blanck: "Lui è simpatico, è la madre – riferito ad Alba Parietti, ndr – che è una stro**a". Il concorrente è apparso tutt'altro che offeso e ha reagito con totale diplomazia. Tempo una manciata di minuti, la stessa Parietti ha telefonato in diretta, per rispondere direttamente alla De Blanck: "Hai ragione, lo sono davvero". Solo poco prima, Francesco aveva scongiurato la produzione di evitare sorprese e incontri con la mamma, deciso a fare il suo percorso da solo: "Se entra lei io esco!".

L'attacco di Franco Oppini alla Parietti

Questo il commento di Franco Oppini a quanto accaduto: "Non sono incline alla polemica. Però era la serata di Francesco, era lui il protagonista. Ogni tanto, fai più la madre ed evita di essere la Parietti. Chiaro che Signorini ha fatto benissimo, perché queste cose fanno parte della trasmissione. Però, tu – da madre – cerca di non offuscare tuo figlio". Un commento tutt'altro che tenero, quello dell'ex membro dei Gatti di Vicolo Miracoli, secondo cui il gesto di Alba avrebbe sostanzialmente messo il figlio in secondo piano: "Lui ha parlato poco perché hanno parlato lei e la De Blanck".