Francesco Oppini ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e nella clip di presentazione ha parecchio ironizzato sul suo essere figlio di Alba Parietti: "Ho una mamma ingombrante, se entra lei io esco". Nemmeno a dirlo, dopo nemmeno cinque minuti, ha chiamato in diretta proprio lei: "Da questo momento smette di essere mio figlio ed è solo Francesco Oppini, un ragazzo di grande talento”, beccandosi il ‘mamma, sei di parte, lascia stare‘ del figlio seccato.

Francesco Oppini vuole fare il suo percorso da solo

Francesco Oppini era stato chiaro e si era presentato volendo prendere proprio le distanze da quell'essere ‘figlio di' che per tutta la vita gli è stato appiccicato addosso:

Vivere con un sex symbol in casa non è stato facile, mia mamma Alba Parietti è una presenza ingombrante. Mamma, per cortesia, lasciami tranquillo. Soprattutto quando mi veniva a prendere al liceo, quando avevo 14 anni e avevo i compagni di terza, quarta e quinta, appena arrivava lei succedeva il finimondo. Mio padre è stato più una mamma che un papà, alla fine noi due siamo vittime della Parietti. Non è chioccia, è ovunque. Grande Fratello non farmi brutti scherzi, se entra in casa mia madre io telo (me ne vado, ndr).

Alba Parietti risponde allo ‘stronza' di Patrizia De Blanck

Ma Alba Parietti ha colto l'occasione anche per rispondere a Patrizia De Blanck, che il giorno prima, commentando l'ingresso imminente di Francesco Oppini, aveva detto: "Lui sarà pure simpatico ma sua madre è na stronza". La showgirl durante la telefonata in diretta ha replicato armandosi di grande ironia: "Cara Patrizia non so come hai fatto, nella casa del Grande Fratello Vip deve esserci una talpa, perché io sono davvero una stronza", scatenando le risate collettive di concorrenti e pubblico. Incluso Alfonso Signorini, che non vedeva l'ora di generare disagio nel giovane rampollo di casa Parietti, mettendolo in filo diretto con la mamma ‘ingombrante' che ‘è ovunque', anche nella Casa, suo malgrado.