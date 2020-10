Tra i programmi di stasera giovedì 1 ottobre c'è "Nero a metà" su Rai Uno. La fiction con Claudio Amendola riscuote sempre più successo. La quinta puntata della seconda stagione sarà ricca di colpi di scena: Carlo decide di lasciare Cristina per amore di Marta, mentre la verità sulla morte di Olga è sempre più vicina.

Su Italia Uno, invece, c'è "Chicago Med", la serie tv che racconta delle avventure professionali e private di alcuni tra i più importanti medici di Chicago. Nella puntata in onda stasera, l'intera equipe medica è in pericolo, perché presa in ostaggio da un uomo che rivendica i suoi diritti sul figlio, ricoverato nella struttura.

Tra i film di stasera 1 ottobre 2020 segnaliamo la divertente commedia "Maschi contro femmine" su TV8, diretta da Fausto Brizzi. Le storie raccontate sono quattro, tutte diverse tra loro, ma con un unico filo conduttore: la disparità tra i due sessi e i disagi che questo crea.

Su Rai Movie, invece, andrà in onda il film thriller "Oltre la notte". Il film, diviso in tre parti, racconta la storia di Katjia, una donna rimasta sola dopo che il marito e il figlio sono rimasti vittime di un attentato. La sua intenzione è quella di farsi giustizia senza l'aiuto di nessuno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Nero a metà (Serie tv)

Nero a metà (Serie tv) 23:34: Tg1 60 secondi (Programma d'informazione)

Tg1 60 secondi (Programma d'informazione) 23:35: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

Porta a Porta (Programma di approfondimento) 01:10: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: Seconda linea (Programma d'approfondimento)

Seconda linea (Programma d'approfondimento) 23:45: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 00:10: Primo set (Programma d'intrattenimento)

Primo set (Programma d'intrattenimento) 01:05: Calcio totale – Speciale calciomercato (Programma sportivo)

Rai Tre

21:20: La forma dell'acqua (Film fantastico)

La forma dell'acqua (Film fantastico) 23:30: La Grande Storia – Il processo Eichmann (Documentario)

La Grande Storia – Il processo Eichmann (Documentario) 00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento) 00:42: Midnight in Paris (Film commedia)

Midnight in Paris (Film commedia) 02:46: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 03:05: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Chi vuol essere milionario? (Quiz)

Chi vuol essere milionario? (Quiz) 00:30: X-Style (Programma di moda)

X-Style (Programma di moda) 01:00: Tg 5 (Programma d'informazione)

Tg 5 (Programma d'informazione) 01:34: Meteo.it (Programma d'informazione)

Italia Uno

21:31: Chicago Med (Serie tv)

Chicago Med (Serie tv) 00:56: Nurse-L'infermiera (Film thriller)

Nurse-L'infermiera (Film thriller) 02:30: Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione) 02:42: Sport Mediaset – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Senza freni (Film d'azione)

Senza freni (Film d'azione) 22:50: Mia moglie per finta (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Oltre la notte (Film thriller)

23:o0: The Paperboy (Film thriller)

Rai Premium

21:20: Tale e quale show (Programma d'intrattenimento)

00:00: Last Cop – L'ultimo sbirro (Serie tv)

Rai Storia

21:10: a.C.d.C. Per la fede e per il trono. In nome di Dio (Documentario)

01:00: È l'Italia, bellezza (Documentario)

La5

21:10: Temptation Island (Programma d'intrattenimento)



01:21: Grande Fratello Vip (Live)

La7

21:15: Piazza pulita (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: Maschi contro femmine (Film commedia)

23:30: Name that tune (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: Matrimonio a prima vista (Programma d'intrattenimento)

23:10: Matrimonio a prima vista (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: Il furore della Cina colpisce ancora (Film d'azione)

23:15: Amore e sesso in Cina (Documentario)

Nove

21:33: Gino cerca chef (Programma d'intrattenimento)

22:59: Gino cerca chef (Programma d'intrattenimento)

Paramount

21:10: Matrimonio in appello (Film commedia)

22:50: Beauty Shop (Film commedia)

Iris

21:00: Arma letale 3 (Film d'azione)



23:28: Garden of Eden – Il giustiziere senza legge (Film d'azione)

Dmax

21:05: Nudi e crudi (Documentario)

23:15: I pionieri dell'oro (Documentario)

Focus

21:15: La stazione spaziale internazionale (Documentario)

23:15: Mountains and life (Documentario)

Top Crime

21:10: Bluff City Law (Serie tv)

22:00: Bluff City Law (Serie tv)