Su Rai1, i nuovi episodi di Nero a metà 2. La serie tv con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz è giunta alla seconda stagione. Articolata in sei puntate, è coprodotta da Rai Fiction – Cattleya in collaborazione con Netflix. Secondo quanto riporta Tv, sorrisi e canzoni, Rai Fiction avrebbe già messo in cantiere la terza stagione. Ecco, intanto, tutto ciò che c'è da sapere su Nero a metà 2.

Anticipazioni terza puntata del 24 settembre

Giovedì 24 settembre, in onda la terza puntata di Nero a metà 2. Nel quinto episodio, intitolato Quello che resta, si indaga sulla morte di un ragazzo che è stato vittima di bullismo. Muzo, intanto, ottiene gli arresti domiciliari. Anche Malik inizia a pensare che l'uomo possa non essere coinvolto con la morte di Olga. Nel sesto episodio, intitolato Qualcosa di troppo, un accumulatore seriale viene trovato morto nel suo appartamento. La psicologa che lo stava curando prova a dare una mano alle indagini, stabilendo un legame profondo con Malik. Muzo riesce a dimostrare la sua innocenza. Intanto si scopre che Olga e Paolo sono stati assassinati dalla stessa persona. Carlo non si trattiene più con Marta. Cristina lo scopre.

Il cast di Nero a metà 2: attori e personaggi

Claudio Amendola interpreta l'ispettore Carlo Guerrieri; Miguel Gobbo Diaz interpreta Malik Soprani; Fortunato Cerlino interpreta Mario Muzo; Rosa Diletta Rossi interpreta Alba Guerrieri; Alessandro Sperduti interpreta Marco Cantabella; Margherita Vicario interpreta Cinzia Repola; Alessia Barela interpreta Cristina; Antonia Liskova interpreta Micaela Carta. Nel cast anche Eugenio Franceschini, Claudia Vismara, Angela Finocchiaro e Nicole Grimaudo. La regia è di Marco Pontecorvo e Luca Facchini.

Nero a metà 2, la trama della fiction in 6 puntate

Carlo Guerrieri e Malik Soprani, come sempre affiatati sul lavoro quanto incapaci di andare d'accordo, si cimenteranno nella risoluzione di nuovi casi, facendo affidamento sul loro intuito e la loro umanità. Tenteranno di trarre un insegnamento dalle terribili vicende che tratteranno. Il rapporto tra Carlo e Cristina rischierà di vacillare. Sulla scena, infatti, comparirà Marta Moselli, una collega che Carlo ha conosciuto in circostanze drammatiche. Marta è coinvolta nelle indagini e tra lei e Carlo si svilupperà un sentimento di sostegno reciproco. Muzo, intanto, verrà accusato della morte della moglie e le indagini potrebbero portare a serie conseguenze per l'intero commissariato. Relazioni si chiuderanno e nuovi amori nasceranno. Lo specializzando di medicina legale Enea Chiesa si avvicinerà ad Alba, mentre la psicologa Monica Porta scalderà il cuore di Malik. Ma Malik e Alba hanno davvero chiuso i conti con il loro passato insieme?

La prima puntata del 10 settembre

Nella prima puntata di Nero a metà, in onda il 10 settembre, gli spettatori potranno assistere ai primi due episodi. Nel primo, intitolato A cuore aperto, mentre è in corso una cerimonia di promozione di Malik e Olga, un'auto sperona un mezzo a bordo del quale c'è un cuore destinato a una ragazza di 16 anni che attende il trapianto che può salvarle la vita. Malik, diventato ispettore superiore, dà inizio alle indagini. La stessa auto ha anche travolto e ucciso l'agente Paolo Moselli. Carlo, che si trova per caso da quelle parti, assiste alla tragedia. Paolo Moselli è figlio di Marta Moselli, collega di Carlo. Per aiutarla a scoprire la verità, Guerrieri mette da parte i preparativi per le nozze con Cristina. La cerimonia nuziale, intanto, è ormai imminente e Alba torna per assistere. Nel secondo episodio, intitolato Per cosa si muore, la morte di un uomo viene inizialmente archiviata come un suicidio, ma Carlo capisce subito che la verità è un'altra. Intanto, si continua a indagare sulla morte di Paolo e vengono fuori aspetti poco chiari del suo passato. Emerge anche un dettaglio bizzarro. Tutte le telecamere si sono oscurate dopo l'incidente. Alba, intanto, non ha ancora perdonato Malik per il suo tradimento. Si avvicina a Enea con il quale c'è una bella intesa. Malik avverte Carlo che Olga è scomparsa e Guerrieri annulla il viaggio di nozze.

La seconda puntata 17 settembre

La seconda puntata di Nero a metà 2 va in onda il 17 settembre. Nel terzo episodio, intitolato Per dirti addio, Olga viene trovata morta e i sospetti ricadono su Muzo, suo marito. Lui nega di essere coinvolto nell'omicidio ma Malik, al contrario di Carlo, non gli crede. Intanto, Carlo e Marta sono sempre più complici. Nel quarto episodio, intitolato Amore senza fine, una donna viene trovata morta nel Tevere. La vittima non aveva una casa e probabilmente era madre. Micaela Carta ha nascosto importanti dettagli sulla morte di Olga e viene rimossa dall'incarico. Muzo finisce in carcere per l'omicidio della moglie.

Come vedere le puntate in streaming

Come già precisato, le sei puntate di Nero a metà 2 andranno in onda in prima serata su Rai1, a partire da giovedì 10 settembre. Non tutti, però, hanno la possibilità di seguire la fiction in tv. Se degli impegni vi costringono fuori casa, ma non volete perdervi gli episodi, la soluzione c'è. Basta collegarsi a RaiPlay. In questo modo, sarà possibile vedere le puntate in streaming.