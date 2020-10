Giovedì 8 ottobre, in onda su Rai1 la sesta e ultima puntata di Nero a metà 2. La fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz è arrivata al finale della seconda stagione. Negli ultimi due episodi, intitolati Verità nascoste e La resa dei conti, gli spettatori scopriranno chi è l'assassino di Olga e Paolo. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni (attenzione spoiler).

Anticipazioni ultima puntata di giovedì 8 ottobre

Giovedì 8 ottobre, l'ultima puntata di Nero a metà 2. Nell'undicesimo episodio, intitolato Verità Nascoste, un ragazzo intende scoprire la causa della morte di un suo amico. Poco tempo dopo avere raccolto queste informazioni, però, anche lui viene trovato morto. Entrambi appartenevano al mondo dello sport ed entrambi ricorrevano al doping. Intanto, si continua a indagare sulla morte di Olga. La squadra fa una macabra scoperta. Imardi è deceduto dopo essere stato murato vivo in quello che si credeva fosse il suo nascondiglio. Le indagini continuano e spunta la pista Leonardo Sfera, un uomo che diversi anni prima è stato arrestato da Marta, Muzo e Nusco per l'omicidio della fidanzata. Poi è stato rilasciato per mancanza di prove. Muzo scopre che Olga è stata uccisa proprio a causa sua. L'uomo, disperato, tenta di togliersi la vita. Carlo lo salva giusto in tempo. Cristina chiede la separazione a Carlo. Nel dodicesimo e ultimo episodio, intitolato La resa dei conti, si torna a indagare anche sull'omicidio di Xenia, ex fidanzata di Leonardo Sfera. Carlo, dopo aver raccolto degli indizi, sospetta che l'abbia uccisa Nusco e Sfera vorrebbe assassinarlo proprio per questo. Ritiene che Muzo abbia perso Olga e Marta abbia perso il figlio Paolo proprio perché puniti da Leonardo per aver mandato in carcere l'uomo sbagliato. Nusco si sveglia dal coma e Leonardo cerca di ucciderlo. Ma Carlo interviene in tempo. Tuttavia, Sfera scappa. Ormai per Guerrieri è tutto chiaro. Leonardo Sfera è l'assassino di Olga e Paolo. Muzo, ormai distrutto dalla morte di Olga, decide di lasciare la polizia. Marta, invece, ha intenzione di vendicarsi. Non lascerà che la morte di suo figlio resti impunita. Vuole farsi giustizia da sola. Anche stavolta, Guerrieri interviene in tempo per evitare l'ennesimo spargimento di sangue. Sfera viene arrestato. Repola e Cantabella si sposano. Al matrimonio ci sono anche Alba e Malik. Entrambi con i loro partner, nonostante non riescano a smettere di guardarsi. Carlo, invece, è di nuovo solo.

Il cast di Nero a metà 2: attori e personaggi

Claudio Amendola interpreta l'ispettore Carlo Guerrieri; Miguel Gobbo Diaz interpreta Malik Soprani; Fortunato Cerlino interpreta Mario Muzo; Rosa Diletta Rossi interpreta Alba Guerrieri; Alessandro Sperduti interpreta Marco Cantabella; Margherita Vicario interpreta Cinzia Repola; Alessia Barela interpreta Cristina; Antonia Liskova interpreta Micaela Carta. Nel cast anche Eugenio Franceschini, Claudia Vismara, Angela Finocchiaro e Nicole Grimaudo. La regia è di Marco Pontecorvo e Luca Facchini.