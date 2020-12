Con l'arrivo del Natale, il palinsesto Mediaset si arricchisce di film che ricreano l'atmosfera delle feste. Così, non è raro che la consueta programmazione subisca dei cambiamenti. Ne sanno qualcosa i fan della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir. Le vicende di Can e Sanem sono scomparse dal palinsesto di Canale5, ecco quando torneranno in onda.

Daydreamer torna il 7 gennaio in prima serata

La soap Daydreamer – Le ali del sogno non è andata in onda il 20 dicembre, né verrà trasmessa nel pomeriggio del 26 dicembre come inizialmente previsto. Per tornare a seguire la tormentata storia d'amore di Can e Sanem occorrerà attendere che finiscano le festività natalizie. I nuovi episodi della soap con Can Yaman e Demet Özdemir, infatti, andranno in onda a partire da giovedì 7 gennaio. L'appuntamento sarà in prima serata e non nel pomeriggio. Inizialmente era stato previsto che la programmazione in prima serata della soap partisse dal 14 gennaio, ma Mediaset ha deciso di anticipare.

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno

Ma cosa vedremo nella prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda il 7 gennaio? Polen proporrà a Can di trasferirsi nei Balcani con lei per trovare nuovi stimoli lavorativi. Sanem è talmente sconvolta da decidere di licenziarsi. Can tenta in tutti i modo di farle cambiare idea, ma lei non ne può più. Ormai ha preso la sua decisione. Lascerà l'agenzia. Mentre si allontana dal posto di lavoro, però, accade una tragedia imprevista. Sanem viene travolta da un'auto guidata da Yigit. L'uomo la soccorre immediatamente e la porta in ospedale. Le sue condizioni, che inizialmente appaiono gravi, dopo i dovuti controlli restituiscono un quadro clinico molto più rassicurante. Yigit resta al suo fianco e questo suscita la gelosia di Can.