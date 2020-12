La trama e le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap con Can Yaman e Demet Özdemir tornerà in onda giovedì 7 gennaio 2021. Dunque, salterà anche la puntata di sabato 26 dicembre 2020. L'appuntamento, inoltre, non sarà più alle ore 15:10. Per assistere all'amore tormentato di Can e Sanem, occorrerà sintonizzarsi su Canale5 in prima serata, dunque intorno alle 21:20. Nella puntata di giovedì 7 gennaio, Can deciderà di partire con Polen. Sanem, disperata, si licenzierà e poi verrà investita. Ecco dove eravamo rimasti e cosa succederà nella soap turca.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno, Sanem e Can si sono recati insieme a un seminario. L'impianto del riscaldamento nella stanza d'albergo di Sanem non ne ha voluto sapere di funzionare e quindi la donna ha passato la notte nella stanza di Can. Il giorno seguente, però, entrambi sono stati travolti dall'uragano Polen. Vediamo cosa accadrà nella prossima puntata in onda giovedì 7 gennaio.

Anticipazioni puntata di giovedì 7 gennaio

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda giovedì 7 gennaio, Polen fa una proposta a Can. Gli chiede di trasferirsi insieme a lei nei Balcani, per poter affrontare nuove sfide lavorative. Can, che ha sempre bisogno di nuovi stimoli, accetta la proposta. Sanem è disperata. Non riuscendo più a sostenere la situazione, decide di licenziarsi dall'agenzia. Mentre lascia il luogo di lavoro, viene investita da un'auto guidata da Yigit. Sanem viene accompagnata tempestivamente in ospedale. Yigit resta sempre al suo fianco per assisterla in ogni necessità. Per fortuna, la paura iniziale lascia spazio a una sensazione di sollievo quando si apprende che le condizioni di Sanem non sono gravi e può essere dimessa il giorno stesso. Yigit la accompagna a casa. Quando Can lo viene a sapere, è gelosissimo. Can cerca di convincere Sanem a non licenziarsi, ma ogni tentativo risulta vano.