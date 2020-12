Stasera, lunedì 28 dicembre, va in onda la puntata numero 29 del Grande Fratello Vip. Un concorrente lascerà la Casa: sono a rischio eliminazione i quattro nominati Sonia Lorenzini, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Giacomo Urtis. Secondo l'esito del sondaggio di Fanpage.it, dovrebbe essere Sonia Lorenzini ad abbandonare il reality.

Sondaggio GF Vip: le percentuali

Alla domanda "Chi vuoi salvare?", i nostri lettori hanno espresso giudizi piuttosto netti. Risulta infatti molto ampia la percentuale di coloro che hanno votato per Maria Teresa Ruta. Sono addirittura oltre la metà, il 53%. La conduttrice è dunque di gran lunga la concorrente preferita tra i quattro, a conferma non solo del grande affetto del pubblico per la sua personalità genuina, ma anche del fatto che i concorrenti entrati in un secondo momento sono ovviamente meno graditi. Le percentuali degli altri tre sono lontanissime. Il 19% ha votato per salvare Giacomo Urtis, mentre il 15% ha optato per la De Grenet. Solo il 13% ha votato in favore di Sonia. Non è un caso, visto che lei e Samantha sono le inquiline più discusse degli ultimi giorni, per via delle affermazioni discutibili che hanno fatto rispettivamente contro Stefania Orlando ("La uccido") e Rosalinda Cannavò ("Cagna").

Anticipazioni GF Vip, puntata del 28 dicembre

Oltre all'eliminazione, stasera assisteremo all'ospitata eccezionale di Maria De Filippi al Gf Vip, probabilmente in collegamento. Inoltre, Natalia Paragoni racconterà la sua verità, dopo l'enigmatico regalo ad Andrea Zelletta che ha portato a ipotizzare all'annuncio di una rottura tra i due. Si parlerà certamente anche del rapporto sempre più intenso nato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, con il probabile commento di Elisabetta Gregoraci. Ricordiamo che il GF Vip andrà poi in onda anche giovedì 31 dicembre (anziché di venerdì) per una puntata speciale di Capodanno.