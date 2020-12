Tra Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò, inizialmente unite nella casa, negli ultimi giorni non scorre affatto buon sangue. Il motivo del litigio sono i messaggi che Mario Ermito avrebbe scambiato sia con una che con l'altra. Rosalinda ha messo in guardia Sonia sul ragazzo, additandolo come "provolone" di turno. Sonia si è molto aperta con lei, in cambio, dimostrandole di fidarsi. Ma l'ultima nomination che Rosalinda le ha regalato, l'ha fatta ricredere parecchio. E si è lasciata andare ad uno sfogo dai toni molto accesi, che ha fatto esplodere una vera e propria rivolta nei suoi confronti da parte del pubblico, tanto che su Twitter è diventato virale l'hashtag #fuorisonia.

Gli insulti di Sonia Lorenzini a Rosalinda Cannavò

"Hai fatto la finta tonta, mi hai messo la pulce nell'orecchio e poi me l'hai messo in quel posto! Sei una gran furba! Adesso tutto ha senso", ha gridato Sonia a Rosalinda, durante uno scontro molto acceso in stanza arancione. Poi il suo sfogo è continuato in solitudine, ripensando al comportamento di Rosalinda. "Ho legato con poche persone e guarda te questa st*onza, che ancora la aiuto a scrivere le cose e a ‘sbloccarsi', ma va…falsa! falsa! vipera!", ha detto tra sé e sé. E ancora: "Vaffan*ulo, gliele faccio cadere tutte le maschere. Le renderò la vita un inferno qua dentro". Infine, parlando con Cecilia: "Le persone che fanno i giochetti così subdoli no…ti rimetti un attimino al tuo posto e ti sego le gambine".

La crisi di Sonia Lorenzini

Sonia negli ultimi giorni ha avuto uno sfogo emotivo ed è scoppiata in lacrime, viste le dinamiche che si sono sviluppate in casa. Sonia dice di aver legato con poche persone, una delle quali è proprio Rosalinda. Sarebbe proprio questa la causa scatenante di questa crisi, in seguito all'attacco di una persona per lei insospettabile e, perciò, continua il suo discorso: