Sono due dei concorrenti entrati da poco al Grande Fratello Vip: Sonia Lorenzini e Mario Ermito avrebbero dei "trascorsi" risalenti a prima dell'ingresso nella Casa. In realtà, pare che i due si siano semplicemente scritti senza mai conoscersi di persona e Sonia non ha mai accettato l'invito di Mario, a Roma, dal momento che non sarebbe interessata a lui. La "frequentazione" virtuale risale alla scorsa estate, tra luglio e ottobre: l'argomento è stato trattato nel corso della puntata del GF Vip in onda lunedì 21 dicembre. Ma la notizia della ventottesima puntata del GF Viè un'altra: l’intesa recente tra Mario Ermito e Rosalinda Cannavò.

L'intesa con Rosalinda Cannavò

I due si conoscono da anni, hanno recitato insieme in alcune fiction per poi ritrovarsi nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata andata in onda il 21 dicembre, Mario ha visto una clip con i commenti delle donne della Casa sul suo conto e ha scoperto il chiacchiericcio che lo riguarda a proposito dell’amicizia con la Cannavò. “Sono molto lusingato dai commenti delle ragazze. Rosalinda l’ho conosciuta diversi anni fa durante la nostra prima fiction. Ricordo di averla conosciuta facendo colazione insieme. Quando la vidi, è una bellissima ragazza, anche molto sensibile, mi mangiai le mani per non averle chiesto il numero. Ma non ci ho mai provato. Abbiamo una grandissima amicizia”, ha spiegato l’attore e Rosalinda ha aggiunto: “Questa estate ci siamo scritti perché io non stavo più con Giuliano, ci eravamo lasciati”.

I messaggi con Sonia Lorenzini

Anche tra Sonia Lorenzini e Mario c’è un’amicizia pregressa e uno scambio di messaggi che non si è tradotto in una relazione. È stata la ex tronista di Uomini e Donne a spiegarlo: “Questa estate su Instagram mi è capitata una foto di Sonia Lorenzini. Per attirare la sua attenzione ho commentato la foto subito. Da lì le ho scritto in direct e abbiamo avuto uno scambio di messaggi. Il numero di cellulare? Me lo ha dato subito”.

Sonia Lorenzini era fidanzata con Federico Piccinato

Sonia Lorenzini, lanciata qualche anno fa dal Trono di Uomini e Donne, è single da maggio, quando è finita la sua relazione con Federico Piccinato. Lui è veronese, ha un passato nel calcio ed è stato un corteggiatore della stessa Sonia a Uomini e Donne, dove lei aveva poi scelto Emanuele Mauti. La Lorenzini e Piccinato si sono lasciati dopo due anni di relazione, ma nella Casa lei ha ammesso di non essere ancora "mentalmente libera" e parla spesso dell'ex fidanzato.

Mario Ermito ex fidanzato di Valentina Paolillo

Anche Ermito è single relativamente da poco. A giugno 2020 si è conclusa la relazione con la make up artist Valentina Paolillo, portata avanti per circa un anno e mezzo. Conosciutisi per una sessione di trucco grazie ad amici comuni, tra loro è scattato il colpo di fulmine. Dopo un anno di storia di distanza (con lei residente a Desio e lui a Roma), hanno deciso di convivere. Sei mesi dopo, tuttavia, si sono lasciati: "Mi sono trasferito su a gennaio per lei. Poi però ci siamo reci conto che i caratteri non si incastravano. Siamo in bellissimi rapporti", ha spiegato lui al GF Vip. Nel passato di Ermito, anche un'importante storia con Francesca Testasecca, ex Miss Italia.