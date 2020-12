Attimi di tensione al Grande Fratello Vip. Dopo i primi giorni di assestamento anche per Sonia Lorenzini pare che sia arrivato un momento di crisi. La gieffina si è lasciata andare ad un pianto disperato e si è lasciata consolare da Andrea Zelletta che abbracciandola ha ascoltato il suo sfogo, nato in seguito alla discussione avuta con Rosalinda Cannavò.

Lo sfogo di Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini, infatti, è stata nominata nel corso della puntata di lunedì 21 dicembre dall'attrice, che ha dato come motivazione della nomination il fatto che l'ex volto di Uomini e Donne le avesse risposto in maniera piuttosto brusca durante una conversazione. La gieffina non ha digerito il fatto di essere finita al televoto, ma soprattutto che a fare il suo nome sia stata proprio Rosalinda, con la quale nelle scorse settimane si era aperta in confidenze. In giardino, consolata da Andrea Zelletta, Sonia scoppia in lacrime e si sfoga:

Ci sono rimasta male perché io sono stufa, è una vita che combatto per queste minchiate poi mi devo sentir dire "no perché hai un carattere un po' così", io sono questa, ma io sono anche quella che ieri sera si è aperta con te, ti ha aiutato a superare un tuo blocco, ma perché devi dire certe cose delle persone. Io non sono solo quella che ha il carattere un po' impulsivo. Io ho sofferto di queste cose, mi sono sempre vista girare le spalle da alcune persone. Ho passato due anni e mezzo ha sentirmi rimarcare questa cosa, mi hanno girato le spalle per questa cosa e ho perdonato.

Con Rosalinda c'era un rapporto di fiducia

Considerazioni generiche che riguardano la sua vita fuori dal Grande Fratello, ma che si intrecciano perfettamente con le dinamiche venutesi a creare all'interno della casa più spiata d'Italia, dove Sonia dice di aver legato con poche persone, una delle quali è proprio Rosalinda. Sarebbe proprio questa la causa scatenante di questa crisi, in seguito all'attacco di una persona per lei insospettabile e, perciò, continua il suo discorso:

Io sono quella che ha il carattere impulsivo, ma poi ci sono sempre, hai visto l'altra sera? Io sono venuta da te ad aiutarti per il regalo, sono andata da lei, ho tolto tempo al mio per dare agli altri. Mi apro con tre persone dentro un programma, hai visto che fatica ho fatto, me lo aspetto da tutti, ma proprio da te no! perché tutte le volte devono pesare quella parte e non tutto il resto. Non voglio più sentirmi sbagliata perché ho i modi un po' così, sono i miei

I messaggi con Mario Ermito

Andrea Zelletta cerca di far ragionare la sua compagna d'avventura, sottolineando che non tutte le persone sono in grado di guardare oltre le apparenze, soprattuto coloro che non vogliono farlo. Inoltre affronta l'argomento che è stato poi il fulcro dell'intera discussione, ovvero il fatto che Mario Ermito avesse avuto dei contatti sia con la Lorenzini che con Rosalinda, sebbene siano avvenuti in momenti diversi. La questione è emersa anche nel corso della puntata e ci sono state delle incomprensioni che hanno portato Sonia ad adottare un certo atteggiamento (Qui, video completo):