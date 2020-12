Grande Fratello Vip, dopo la pausa natalizia, tornerà lunedì 28 dicembre. In occasione della prossima puntata uno tra Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis dovrà abbandonare la Casa. Urtis è finito in nomination in quanto risultato essere il meno votato nel corso della nomination che si è conclusa questa sera e che lo aveva visto sfidare alcuni tra i concorrenti più forti di questa edizione. Le tre donne, invece, sono risultate essere le più votate dal resto della Casa.

Tutte le nomination del 21 dicembre 2020

Di seguito tutti voti dei concorrenti. La prima a fare la sua nomination, in questo caso palese, è stata Dayane Mello: “Nomino Tommaso, di nuovo. Perché siamo qua da tre mesi, non ho mai riscontrato interesse da parte sua”. Tommaso Zorzi ha risposto: “Non è vero che non mi sono mai avvicinato a lei. Non sai mai che Dayane trovi, nel dubbio aspetti che venga lei”. Dallo studio Elisabetta Gregoraci ha fatto partire un applauso: “Sono d’accordo con lui”. Pierpaolo Pretelli ha fatto la sua nomination segreta: “Nomino Sonia perché non mi cerca mai. Qualche volta l’ho cercata io ma al momento non c’è feeling”. Stefania Orlando ha nominato Samantha De Grenet. Scontro in diretta tra le due: “Non le ho dato della vecchia”. Stefania: “Ho usato la tua stessa motivazione. Questa sera non mi fa piacere vedere in nomination dei giovani”. Samantha in confessionale: “Non mi è piaciuta la motivazione di Stefania. Magari le fa piacere fare il giochino, quindi la nomino”.

Maria Teresa Ruta fa la sua nomination segreta: “Nomino Sonia perché non mi ha rivolto la parola”. Sonia Lorenzini ha nominato Maria Teresa: “Non l’ho ancora inquadrata”. Nomination segreta per Tommaso: “Non voglio nominare gli ultimi arrivati quindi nomino Andrea. A questo punto del gioco bisogna portare avanti le persone che portano avanti il gioco e secondo me Andrea ha dato”. Andrea Zelletta (confuso nuovamente dal conduttore con Andrea Damante) in confessionale: “Nomino Maria Teresa perché ha fatto delle battute che non mi facevano ridere”. Rosalinda Cannavò ha nominato Sonia: “Oggi mi hai risposto in maniera troppo forte e ci sono rimasta male”. Nomination palese anche per Giulia Salemi: “Anch’io nomino Sonia, dobbiamo capire quanto siamo compatibili”. Giacomo Urtis ha nominato Samantha.

Giacomo Urtis è il meno votato al televoto

I nuovi concorrenti nominati sfideranno al televoto Giacomo Urtis, risultato essere il meno votato della scorsa settimana. Giacomo era in nomination insieme a Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. I voti del pubblico sono stati così suddivisi: Dayane (29,4%), Tommaso (28,9%), Giulia Salemi (15,7%), Maria Teresa (12%), Andrea Zelletta (8,6%), Giacomo Urtis (5,4%).