Tra Rosalinda Cannavò e Mario Ermito è esploso un gossip bollente, nella casa del GFVip. Nel corso della 28esima puntata, il Grande Fratello Vip ha mandato in onda una clip nella quale si parlava del rapporto che Mario ha avuto fuori dalla casa con un'altra concorrente, Sonia Lorenzini. Una frequentazione durata qualche messaggio, ma niente di più. A quanto pare però, nello stesso periodo Mario si è avvicinato anche a Rosalinda, conosciuta sul set di una fiction. Un triangolo amoroso? I due, dopo la puntata, hanno provato a chiarirsi.

Cosa c'è stato tra Rosalinda Cannavò e Mario Ermito

Rosalinda quest'estate avrebbe preso una pausa dal suo rapporto con Giuliano, da tempo incrinato. In questo frangente avrebbe conosciuto Mario Ermito, l'attore dal fascino irresistibile e i modi garbati con il quale ha condiviso il set di una fiction. Dopo il primo incontro, si sarebbero scritti nel mese di luglio, fino a quando poi Rosalinda ha scelto di tornare insieme al fidanzato Giuliano. Nel frattempo, Mario sarebbe partito per un impegno lavorativo in Spagna e così i rapporti si sarebbero allentati, fino a quando ad agosto, alla notizia del GFVip, si sarebbero scambiati qualche nuovo messaggio, ma niente di più. A quanto pare tra di loro non ci sarebbe stato nemmeno un appuntamento, nonostante pare ci fosse in ballo una cena.

Mario Ermito gela Rosalinda

Dopo la puntata, i due concorrenti cercano un chiarimento. Mario è dispiaciuto di essere passato come il farfallone di turno: "Non sono un provolone, non faccio il casca morto con tutte", si è difeso. Durante una chiacchiera con Sonia, Rosalinda infatti aveva scoperto che nello stesso periodo Mario scriveva anche a lei. "Ma tu sei fidanzata, che te ne fregava?!", tuona Ermito. "Volevo solo sapere se ti scrivevi con lei mentre ti scrivevi con me, non avevo capito che da parte sua ci fosse un interesse", spiega Rosalinda. "Io sono una persona libera, anche se fosse cosa c'è di male? Tu invece adesso dovresti portare rispetto a Giuliano e non parlare di questa cosa", le dice Mario, che nonostante ammetta di provare una forte attrazione per lei, rispetta la sua relazione. "Lo dico per te, hai una persona a casa, non dire certe cose".

La lite tra Sonia Lorenzini e Rosalinda

Nel frattempo però, in puntata Rosalinda ha nominato Sonia, che ha subito pensato si trattasse di una strategia per tagliarla fuori dal suo gioco. Nella notte l'ha accusata di essere gelosa e di aver architettato un "giochetto" fingendo di esserle amica e mettendola in guardia da Mario. "Sei una furba!", le ha gridato. "Ti rimetto al tuo posto e ti sego le gambine", ha detto, "È una st**onza, vipera".

Il flirt di Mario Ermito e Sonia Lorenzini

C'è una terza persona coinvolta in questo gossip, Sonia Lorenzini, tornata recentemente single dopo la sua storia con Federico Piccinato. Anche tra Sonia e Mario c’è un’amicizia pregressa e uno scambio di messaggi che non si è tradotto in una relazione. È stata la ex tronista di Uomini e Donne a spiegarlo: “Questa estate su Instagram mi è capitata una foto di Sonia Lorenzini. Per attirare la sua attenzione ho commentato la foto subito. Da lì le ho scritto in direct e abbiamo avuto uno scambio di messaggi. Il numero di cellulare? Me lo ha dato subito”.