Mario Ermito, attore pugliese già ex del Grande Fratello, entra nella Casa del Gf Vip 2020. Ermito fa parte dell’ultimo gruppo di concorrenti composto da 4 persone che si prepara a varcare le porte della Casa di Cinecittà. Non ci saranno ulteriori aggiunte. Quelli del 18 dicembre saranno gli ultimi ingressi. Insieme a Ermito, entrano nella Casa Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga.

Mario Ermito entra nella casa e scoppia il gossip con Sonia Lorenzini

Signorini ha fatto sapere alle donne della casa, che nascosto da qualche parte c'era un uomo bellissimo. Tommaso Zorzi ha deciso di unirsi a loro nella ricerca. Lo hanno trovato Samantha De Grenet e Pierpaolo Pretelli in sauna. I ragazzi sono apparsi tutti felicissimi del suo ingresso. Alcuni, come Pierpaolo e Adua, lo conoscono già. Ermito ha ammesso: "Conosco Giulia, Rosalinda con cui ho condiviso il set e Sonia, ci conosciamo ma non ci siamo mai visti". Alfonso Signorini ha voluto approfondire. Così, hanno spiegato di essersi sentiti al telefono durante l'estate. Il gossip è servito.

Mario Ermito dal GF alle fiction

Diventato popolare partecipando alla dodicesima edizione del Grande Fratello, Mario ha scelto di studiare recitazione. Numerose le fiction alle quali ha partecipato: dagli esordi nei progetti firmati Ares Film come Il peccato e la vergogna, L’onore e il rispetto e Il bello delle donne a Don Matteo e L’allieva. Nato il 2 ottobre 1991 a Brindisi, ha lavorato per anni come indossatore. A lungo ha sognato di diventare un calciatore ma un infortunio ha interrotto la sua carriera. Ha partecipato anche a Tale e Quale Show, il programma con Carlo Conti in onda su Rai1.

La vita privata: ex di Francesca Tescasecca, è fidanzato con Valentina Paolillo

Nel 2018, Ermito ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Francesca Testasecca, ex Miss Italia. La loro è stata una relazione importante durata 5 anni. “Tra di noi è finita per motivi che preferisco tenere per me, perché su queste cose sono una persona molto riservato. Però ci tengo a dire che Francesca è stata una delle persona più importanti della mia vita, che le vorrò sempre bene e che per il futuro le auguro tante cose belle”, dichiarò per confermare la rottura. Dall’estate del 2019 Ermito è legato alla make up artist Valentina Paolillo. Il primo incontro è avvenuto in sala trucco. “È stato un colpo di fulmine, non mi era mai capitato. Mi sembrava di conoscerla da una vita, avevamo tante cose in comune. Una di queste è la passione per gli animali: abbiamo tre cagnoline e quattro pappagalli”, ha raccontato l’attore.