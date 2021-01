Simone Gianlorenzi è stato tra gli ospiti della puntata di Live – Non è la D'Urso trasmessa domenica 24 gennaio. Il musicista ha avuto modo di sentire telefonicamente la moglie. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti che il reality si sarebbe protratto più del dovuto. Così, subito dopo è stata data la possibilità ai gieffini di sentire i loro affetti. Nel salotto di Barbara D'Urso, Simone Gianlorenzi ha svelato cosa si sono detti lui e sua moglie.

Cosa si sono detti Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi ha confermato a Barbara D'Urso di aver avuto modo di sentire sua moglie. Il musicista ha fatto sapere che la showgirl ha ammesso di essere ormai molto stanca. Quando ha saputo che Andrea Roncato sta attraversando un momento difficile, perché preso di mira dagli hater dopo il battibecco a distanza con lei, si è messa a piangere:

"Ho sentito Stefania. I concorrenti del Grande Fratello hanno sentito i parenti a casa in previsione di questo ulteriore prolungamento. Posso dire tranquillamente tutto quello che mi ha detto. Mi ha detto che è molto stanca. Relativamente alla storia di Andrea, mi ha detto: ‘Mi è dispiaciuto molto'. Io le ho detto: ‘Amore, sappi che molta gente è dalla tua parte e Andrea, in questo momento, è pesantemente attaccato sui social'. E lei si è messa a piangere e ha detto: ‘Mi dispiace tanto per Andrea'. Queste sono parole sincere, dette tra me e lei e uno degli autori che ovviamente ascoltava la telefonata, quindi non mi sto inventando nulla".

in foto: Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando

Il GF Vip si allunga, la reazione dei concorrenti

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 18 gennaio, Alfonso Signorini ha dovuto confessare ai concorrenti che il reality non finirà l'8 febbraio come inizialmente previsto. I gieffini avevano già scoperto tutto perché alcune persone erano andate a urlare fuori dalla casa, per informarli sulla notizia del prolungamento. Signorini ha fatto sapere che il GF Vip finirà comunque entro febbraio, ma potrebbe protrarsi di ulteriori tre settimane. Tommaso Zorzi è apparso subito sconvolto e dopo la puntata si è lasciato prendere dall'ansia. Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è scoppiata a piangere. Anche Dayane Mello ha detto di sentire troppo la mancanza della figlia Sofia. Stefania Orlando ha tentato di aprire la porta rossa. Al clima già teso, si è aggiunto poi un ulteriore tassello. Sembra che Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stiano meditando di lasciare il reality durante la puntata di lunedì 25 gennaio.