Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisamente frenetiche al Grande Fratello Vip. Sembra, infatti, che due concorrenti siano determinati a lasciare la casa. E non parliamo degli ultimi arrivati ma di due veri e propri pilastri di questa edizione del reality: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. In queste ore, anche il marito della showgirl, Simone Gianlorenzi, ha commentato la notizia.

Stefania Orlando vuole lasciare la casa, le parole del marito

Simone Gianlorenzi è stato interpellato dai tantissimi fan di Stefania Orlando per chiedergli maggiori informazioni su quanto sta accadendo. Il musicista, tuttavia, ha spiegato di non sapere nulla. Ha anche aggiunto che appoggerà tutte le scelte sia di sua moglie che di Tommaso Zorzi: "Ciao ragazzi! Non so assolutamente nulla di quello che succederà lunedì: mi dispiace! Io sto a casa come voi e vedo e sento quello che vedete voi. Al telefono l’ho tranquillizzata e resa consapevole del vostro amore e sostegno, sta a loro decidere e io sarò con loro sempre".

La decisione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Il Grande Fratello Vip gode di fan affezionatissimi, che non si perdono un solo istante della diretta che va in onda 24 ore su 24. Così, in tanti hanno intercettato la confidenza che Adua Del Vesco, all'anagrafe Rosalinda Cannavò, e Stefania Orlando si sono scambiate e che sembra indicare che Tommaso e Stefania vogliano lasciare il GF Vip. Mentre disegnava, l'attrice ha detto alla showgirl: "Tu lo sai di Tommaso? Che vuole andare…". Stefania Orlando, allora, ha svelato che in effetti l'influencer ha intenzione di lasciare la casa nel corso della puntata di lunedì 25 gennaio. Poi, ha aggiunto che anche lei è nella stessa situazione. In un altro video un po' più difficile da comprendere, invece, Tommaso Zorzi confida a Stefania Orlando: "Non ne posso più". La showgirl chiede: "Vogliamo andare a parlare?" (gli utenti ritengono si riferisse agli autori) e l'influencer risponde: "Ma tu ci vuoi ancora parlare?". Potrebbe esserci maretta dopo che, nei giorni scorsi, i gieffini hanno intercettato una frase ambigua della regia: "Ragazzi vi ricordo che dobbiamo evitare anche i contatti esterni con Tommaso".