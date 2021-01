L'annunciato prolungamento del Grande Fratello Vip ha gettato nella piena confusione i concorrenti che, quest'anno, pare non debbano uscire dalla casa più spiata d'Italia, dal momento che le loro sorti sembrano cambiare di continuo. Chi ha già manifestato il suo pieno dissenso in merito a questo ulteriore cambiamento è stato Tommaso Zorzi, che in più di un'occasione ha dichiarato di voler abbandonare il gioco. Insieme anche nel lasciare il reality, a lui si accoda anche Stefania Orlando che, d'altronde, aveva già minacciato di lasciare tutto.

La decisione di Tommaso e Stefania

La decisione sembra ormai cosa fatta, l'influencer è esausto e sempre più deciso ad andar via, nient'affatto disposto a sottostare a quest'ultimo cambio di programma. Sebbene nella casa tutti gli inquilini abbiano affrontato l'argomento, l'uscita di Zorzi rappresenterebbe un vero smacco per il programma, ma anche per gli stessi gieffini. In una conversazione tra Rosalinda e Stefania Orlando, l'attrice siciliana chiede alla conduttrice: "Tu lo sai di Tommaso no? Che vuole andare! Io spero di no" e lei risponde: "Non devi dire niente a me, perché anche io" lasciando la Cannavò di stucco e visibilmente preoccupata dalla possibilità che ciò possa accadere.

La richiesta degli autori

Sempre nell'arco della giornata Zorzi e la sua fedele compagna d'avventura, sussurrano qualcosa riguardante la loro decisione di abbandonare il reality. Il 25enne chiede: "Ne vuoi ancora parlare?" e Stefania Orlando precisa: "No, non voglio parlarne, ma a quanto ho capito dobbiamo aspettare l'8″. La questione sembra essere la seguente: i due concorrenti vorrebbero concludere la loro esperienza nel reality direttamente lunedì 25 gennaio, quando andrà in onda la prossima puntata, ma gli autori gli avrebbero chiesto di aspettare il termine del primo prolungamento, ovvero l'8 febbraio.

La frase dalla regia del GF

Nonostante i tentativi di censura da parte della regia, in entrambi i casi l'argomento è piuttosto chiaro, come l'insofferenza di Tommaso Zorzi che, tra l'altro, in questi giorni è stato al centro anche delle chiacchiere degli autori. Durante una diretta 24h alla regia è scappata una frase piuttosto ambigua, relativa proprio all'influencer: "Dobbiamo evitare i contatti esterni" si sente dire, quasi a voler sottolineare quanto il gieffino possa farsi influenzare dal confronto con le persone care che, quindi, potrebbero anche spingerlo ad uscire dalla Casa. Inutile negare che, se così fosse, ne risentirebbe l'intero show.