Dopo la conferma da parte di Alfonso Signorini che il Grande Fratello subirà un nuovo prolungamento, i ragazzi all'interno della Casa hanno iniziato a ragionare sull'ipotesi di abbandonare o meno il reality. Molti di loro, tra i primi a varcare la soglia della porta rossa avevano già comunicato l'intenzione di andar via, tra questi c'è anche Tommaso Zorzi, che più di una volta ha avuto una vera e propria crisi all'idea di dover prolungare ancora la sua permanenza a Cinecittà. Durante la diretta 24h, però, la regia si è fatta sfuggire una frase piuttosto ambigua sul 25enne, che ha lasciato perplessi non solo i concorrenti, ma anche gli utenti su Twitter che hanno seguito la vicenda con apprensione. Prima su tutti la sorella dell'influencer che, ovviamente, vorrebbe ricevere spiegazioni in merito.

La frase ambigua della regia

È un momento delicato questo per i concorrenti del Grande Fratello Vip, messi di fronte ad una nuova prova devono decidere se restare o meno, se concorrere per la finale oppure, esausti, dopo tre mesi di reclusione vogliono buttarsi alle spalle questa esperienza senza accettare questa richiesta da parte della produzione. Zorzi è stato trai primi ad entrare in crisi, ma come è noto a chiunque guardi il reality è tra i personaggi più forti, se non il favorito di questa edizione. Durante la mattinata dalla regia si sente pronunciare questa frase: "Ragazzi vi ricordo che non..dobbiamo evitare anche i contatti esterni con Tommaso eh". I gieffini che l'hanno sentita si sono chiesti quale fosse il significato di questa affermazione, piuttosto incuriositi da quanto dichiarato da uno degli autori. Probabilmente si è trattato di una vera e propria gaffe, una frase sfuggita quando non doveva essere sentita da altri.

La reazione di Gaia Zorzi

A chiedersi quale fosse il significato della frase anche Gaia Zorzi. La sorella dell'influencer, infatti, ha scritto su Twitter: "Se la regia riuscisse a dire frasi più chiare quando fa queste gaffe mi farebbe un piacere". Qual è l'intento degli autori del GF? Forse quello di evitare che i familiari convincano Tommaso ad uscire dalla casa? L'uscita del 25enne rappresenterebbe uno smacco non da poco per il reality, e tra gli utenti del noto social network si è scatenata una vera e propria bufera contro gli autori. Alcuni scrivono "Non è più in gioco questo. Siamo tutti senza parole. Si era capito… ma sentirlo così fa orrore", ma tanti altri ancora sono i commenti di questo genere, in cui si chiedono spiegazioni su questa terribile gaffe della regia. Ovviamente, non ci sono state spiegazioni in merito, ma