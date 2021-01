I concorrenti del Grande Fratello Vip sono ormai saturi e stanno contando i giorni e le ore che li separano dalla fine del reality. Purtroppo per loro, è previsto un nuovo prolungamento. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini, dunque, non finirà l'8 febbraio. Nella puntata del 18 gennaio 2021, il conduttore gliel'ha comunicato.

Il Grande Fratello Vip si allunga di tre settimane

Alfonso Signorini si è collegato con la casa del Grande Fratello Vip e, mentre i concorrenti lo osservavano sullo schermo, ha ammesso di vederli "provati dopo più di quattro mesi di programma" e si è detto intenzionato a fare un po' di chiarezza circa la data in cui andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Quindi ha spiegato:

"La fine del programma si avvicina. Non solo siamo a un punto di svolta, ma abbiamo superato ampiamente la svolta. Vi dirò di più, dalla prossima settimana torneremo di nuovo all'appuntamento del venerdì. Il doppio appuntamento settimanale continuerà fino alla fine. Vi ho detto che non finirò mai di ringraziarvi. Se il programma si è prolungato è per merito vostro. Le luci della casa resteranno accese ancora per un po'. La finale non sarà l'8 di febbraio come stabilito, ma non molto tempo dopo. Vi voglio dire che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio, non sto parlando del 28 o del 27. Vi aspettano ancora tre settimane piene di programma. Stiamo parlando di tre settimane non di tre mesi. Se non vi dico ancora la data è perché è un work in progress. Siamo consapevoli che non bisogna abusare della vostra stanchezza, per questo io per primo ho stabilito di non andare oltre la fine del mese di febbraio perché non sarebbe stato giusto".

La reazione dei concorrenti

Tommaso Zorzi è apparso sconvolto e Francesco Oppini ha provato a consolarlo, intervenendo dallo studio: "Cos'è quella faccia? Tommaso ti capisco perché ci sono passato anch'io. Tu hai fatto un percorso splendido, da solo dall'inizio alla fine. Ero tuo amico dentro e lo sarò fuori. Non mollare adesso perché io sono qua, sono qua che ti aspetto. Hai fatto 30, devi fare 31. Il tuo percorso era già bello da dentro, da fuori è ancora meglio". Tommaso Zorzi è rimasto ammutolito come anche la gran parte dei concorrenti. Rosalinda Cannavò si è sciolta in lacrime, mentre Maria Teresa Ruta ha spiegato: "Ci manca il calore, perché anche le persone che vengono non possiamo abbracciarle. Ci mancano gli affetti".

La crisi di Tommaso Zorzi

Il primo a subodorare che il reality potesse durare più del previsto è stato Tommaso Zorzi che parlando con Samantha De Grenet ha appreso che il limite non è quello dell'8 febbraio, senza però sapere la data effettiva di chiusura dello show. L'influencer è stato travolto da una vera e propria crisi: "Possono mai non dirci quando finisce tutto? Così non va bene", aveva sbottato parlando con altri coinquilini. A supportare i malumori del 25enne anche la sua famiglia che su Twitter ha manifestato pieno dissenso per questo comportamento, aggravato dal terribile sfogo di Maria Teresa Ruta, visibilmente stanca e provata. Sia la madre di Zorzi, Armanda, che la sorella Gaia hanno chiesto tramite il noto social network di evitare che il GF venga ulteriormente allungato.

I fan urlano quando finisce il reality

Intanto alcuni fan hanno ben pensato di comunicare ai gieffini la data in cui dovrebbe concludersi il reality. Con il megafono fuori la casa di Cinecittà, alcuni hanno urlato che la finale del GF è prevista per il 26 febbraio, destando particolare stupore in Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta che hanno appreso la notizia, senza però divulgarla agli altri inquilini.

Le reazioni dei gieffini

La voce, poi, si è diffusa pian piano nella casa, senza arrivare all'orecchio di Tommaso Zorzi. I gieffini si sono detti sconvolti e molti di loro non sono intenzionati a continuare il gioco, anzi, la maggior parte ha dichiarato che avrebbe lasciato il reality. Non si sa, quindi, se ci sarà una ribellione generale dei concorrenti oppure qualcuno cambierà idea.