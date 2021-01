Finalmente, anche nella Casa del Grande Fratello Vip hanno scoperto del discusso prolungamento. Fino a oggi, infatti, gli inquilini erano convinti che l'edizione si sarebbe conclusa l'8 febbraio. La notizia non è arrivata né da parte degli autori o della produzione né dal conduttore Alfonso Signorini, bensì da alcuni fan che sono andati a urlare fuori dalle mura di Cinecittà: la finale, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe essere il 26 febbraio.

Prolungamento GFVip: chi ne è al corrente nella Casa

Sono tre i concorrenti che hanno sentito le urla al megafono: Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, che si trovavano in giardino al momento della rivelazione. Come mostra il video che trovate in basso, è Pretelli ad aver sentito che il programma finirà il 26 febbraio: il suo choc è evidente. Lui e Giulia sono stati poi chiamati in confessionale, probabilmente perché la produzione ha chiesto loro di mantenere il segreto. Il resto della Casa, dunque, non sa ancora che dovrà restare in gara ancora per oltre un mese. I primi sentori sull'allungamento erano arrivati comunque nei giorni scorsi, quando Tommaso aveva chiesto se davvero la finale è prevista per l'8, senza ottenere risposta da parte degli autori.

L'appello del pubblico contro il prolungamento del GF

Intanto, tra i fan è partito un vero e proprio movimento social che chiede alla produzione del GF Vip di non allungare l'edizione. I concorrenti presenti dall'inizio sono chiusi nella Casa da ben quattro mesi e comprensibilmente stanno mostrando segni di forte stanchezza, tra crisi e momenti di rabbia. Il pubblico si è così mobilitato con l'hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF, dal momento che questa durata infinita rischia di massacrare psicologicamente i gieffini e di essere paradossalmente controproducente per l'andamento del gioco.