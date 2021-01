Il Grande Fratello Vip potrebbe diventare il teatro di un ammutinamento, dal momento che nella Casa è girata la voce che la finale non sarà l'8 di febbraio bensì (con molta probabilità) il 26. La produzione e Alfonso Signorini non hanno ancora comunicato ufficialmente ai concorrenti il prolungamento che sta già facendo tanto discutere sul web, ma ci hanno pensato alcuni fan a comunicare la notizia-bomba agli inquilini, che hanno reagito tutt'altro che positivamente.

Le urla dei fan fuori dalla Casa

Le prima grida al megafono – "La finale sarà il 26 febbraio" – sono arrivate sabato, udite da Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, cui è stato chiesto da parte degli autori di mantenere il silenzio con gli altri concorrenti. L'episodio si è ripetuto ieri: stavolta alcune urla da persone appostate a Cinecittà sono giunte alle orecchie di Dayane Mello. La modella è stata immediatamente convocata in confessionale e, all'uscita, ha fatto sapere a Cecilia Capriotti e Samantha De Grenet di non poter dire nulla perché "la notizia potrebbe essere falsa".

Lo spoiler di Giulia, Maria Teresa e Pierpaolo

Nascondere una bomba del genere, che comprensibilmente ha sconvolto gli inquilini, era praticamente impossibile. Così, Giulia, Pretelli e la Ruta alla fine si sono lasciati sfuggire con parte del gruppo che il reality dovrebbe durare per un altro mese, appunto sino al 26 febbraio. In particolare, Rosalinda è rimasta scioccata ("Io non dormo stanotte"), mentre Andrea Zelletta si è dichiarato dubbioso, sostenendo che un ulteriore allungamento "non è possibile". Poi, si è sfogato minacciando di ritirarsi: "Io me ne vado, do le testate al vetro e mi faccio portare all'ospedale". Anche Stefania si è detta sconvolta, parlando con Giulia e Pierpaolo, e la regia ha cambiato subito inquadratura.

La ribellione dei concorrenti del GF Vip

La preoccupazione dei gieffini è comprensibile, dal momento che i primi a entrare sono nella Casa da metà settembre e hanno già dovuto adattarsi a un prolungamento imprevisto che li ha costretti a trascorrere le feste di Natale lontano dalle famiglie. Dopo quattro mesi nella Casa, la stanchezza è evidente. Per questo, potrebbero decidere di ribellarsi una volta che verrà dato l'annuncio ufficiale. Già nei giorni scorsi, Tommaso (che non sa ancora delle parole urlate fuori dalla Casa), Stefania, Andrea, Maria Teresa, Rosalinda, Dayane, Pierpaolo e Giulia avevano chiarito che non avrebbero accettato di restare oltre l'8 febbraio. Sotto, tutti i video dell'accaduto.