Samuel Peron è risultato di nuovo positivo al Covid-19. Il ballerino, dunque, non ha presenziato neanche alla seconda puntata di Ballando con le stelle 2020. Per Rosalinda Celentano, la concorrente che gli era stata assegnata, è arrivato il momento di fare una scelta. Ha dovuto comunicare con chi continuare il suo percorso. Ha scelto la ballerina Tinna Hoffman. Quest'ultima ha compreso la delicata posizione della Celentano: "Non è una situazione facile per nessuno dei tre. Pensiamo a chi è a casa, a Rosalinda che si sente divisa tra due insegnanti. Io che sento di dividere la coppia, non è piacevole".

L'affinità tra Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman

Rosalinda Celentano ha spiegato che purtroppo, a causa della positività al Covid-19 di Samuel Peron, non ha avuto modo di trascorrere troppo tempo con lui. Dunque, non si era ancora creato un vero e proprio rapporto con il ballerino professionista. Con Tinna Hoffman, invece, sarebbe scattata subito una bella sintonia:

"Ho avuto poco tempo con Samuel. Non ho avuto tempo di abbracciarmi con lui. A un certo punto è arrivata Tinna, questa creatura che mi ha accudito. In pochi secondi ho trovato con lei un'affinità elettiva e di corpo. Il tempo di capire che lei dentro di me sarebbe stata come una madre, una casetta in cui devo entrare, e la mia anima è esplosa. Ho detto ‘Bello'".

Rosalinda Celentano sceglie Tinna Hoffman

Diciamo che la decisione presa da Rosalinda Celentano è apparsa quella più scontata alla luce della situazione. Come lei stessa ha evidenziato, il tempo stringe e la gara si fa sempre più intensa. Al momento di scegliere con chi proseguire in questa esperienza, la concorrente ha scelto Tinna Hoffman: