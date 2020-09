Rosalinda Celentano è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Nel corso della prima puntata, Paolo Belli l'ha definita come una donna "molto emotiva". Si è esibita con Tinna Hoffman, perché Samuel Peron non è ancora rientrato. Dopo un tampone negativo, il ballerino sta attendendo l'esito di quello successivo. Rosalinda Celentano ha raccontato:

"Io più fatico, più la cosa è difficile e più è una sfida tra me e me. Appena sono arrivata a Roma mi hanno messo in quarantena perché io arrivavo da Milano. Approdo a Roma negli studi di Ballando e con Samuel. Tutto questo in sicurezza. Samuel Peron mi ha detto di essere risultato positivo, mi è venuto un colpo innanzitutto per lui e subito dopo anche per me. Nel frattempo mentre corro a fare il tampone, vengo sbattuta su tutti i giornali: coppia Peron – Celentano positiva. E li ho avuto un'incazzatura perché sono cose che non si fanno. Tutti i tamponi che io ho fatto sono risultati negativi".

Rosalinda Celentano balla con Tinna Hoffman

Rosalinda Celentano, poi, ha voluto spegnere alcune futili e incomprensibili polemiche nate circa il fatto che lei balli con una donna. Ha spiegato che l'arte come l'amore non hanno un sesso e non comprende l'esigenza di etichettare sempre ogni cosa:

"Il fatto che io ballo con una donna è una polemica gratuita. Chi ha dentro delle cose strane te le butta addosso, non è un mio problema. Vogliono sempre mettere una targa, un numero…eh quello è omosessuale, quello è… È una cosa che mi ha sempre fatto orrore. L'amore e l'arte non hanno un sesso. Io è da quando sono piccola che avrei voluto un mondo senza sesso e avrei voluto nascere senza sesso. Quanto è rimasto in me del piccolo principe? Io metto diecimila cappotti per non far vedere in me il lato della bambina, che è gigante. Perché sono così, sono una testa di caz*o".

Samuel Peron tornerà a ballare con Rosalinda Celentano?

Ivan Zazzaroni si è chiesto se al ritorno di Samuel Peron, Rosalinda Celentano ballerà con lui come inizialmente previsto. Milly Carlucci lo ha invitato a giudicare questo ballo, perché al momento non è dato sapere cosa accadrà dopo. La concorrente, poi, ha detto la sua a riguardo concludendo: "Io sono abbastanza psicolabile. Ringrazio Samuel. Non è che non lo rivoglio, ma nel momento in cui si crea una cosa bella, è difficile staccare e riprendere con un'altra persona". Non resta che attendere la prossima settimana per comprendere con chi proseguirà il suo percorso Rosalinda Celentano.