Sabato 19 settembre ha avuto inizio Ballando con le stelle 2020. Samuel Peron, purtroppo, ha dovuto rinunciare alla prima puntata. Il ballerino che avrebbe dovuto ballare in coppia con Rosalinda Celentano è risultato positivo al Coronavirus. Il peggio, tuttavia, sembra essere passato. È stato lui stesso a raccontarlo in collegamento con il programma di Rai1.

Milly Carlucci ha annunciato il collegamento con Samuel Peron e ha aggiunto: "È ancora a casa. La cosa frustrante è che Samuel che non può ballare con noi, in realtà non è mai stato male. È uno di quelli che sono asintomatici, senza febbre, senza mal di gola". Il ballerino è apparso sullo schermo e ha confermato:

"Assolutamente, ho solo avuto una mancanza di odori, non sentivo i profumi, per il resto tutto a posto. Come tu ben sai, mercoledì ho fatto un tampone ed è risultato fortunatamente negativo. Stamattina ne ho fatto un altro e speriamo bene, che lunedì io possa tornare. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti, soprattutto te perché queste quattro settimane sono state molto difficili però tu mi sei stata vicina come una mamma e per questo ti voglio ringraziare veramente tanto. Voglio ringraziare anche la produzione perché non mi avete abbandonato affatto. Grazie di cuore. E voglio fare un in bocca al lupo a tutta la squadra, a tutti i ragazzi".