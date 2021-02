Rosalinda Cannavò, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, annuncia l’intenzione di rivedere l’ex fidanzato Giuliano Condorelli una volta che avrà lasciato la Casa di Cinecittà. L’attrice siciliana ha deciso di dire addio al compagno dopo essersi resa conto dei sentimenti nati nei confronti di Andrea Zenga ma un chiarimento faccia a faccia con Giuliano non c’è stato. Condorelli ha fatto sapere attraverso i suoi avvocati di non volere essere più nominato e ha preso le distanze dai social, determinato a vivere senza clamori quanto è accaduto. Ma Rosalinda ha intenzione di chiarire quanto tra loro è ancora rimasto in sospeso e lo ha confessato ad Alfonso Signorini.

Rosalinda Cannavò e il chiarimento con Giuliano Condorelli

“La chiave che fine ha fatto?”, ha chiesto Alfonso Signorini a Rosalinda Cannavò. Il conduttore faceva riferimento alla chiave consegnata dal giovane alla fidanzata qualche settimana fa, quando la loro storia non era ancora finita. Giuliano aveva voluto chiederle così di andare a vivere insieme. Ma a quella domanda, all’epoca, Rosalinda non aveva risposto, chiedendogli pubblicamente del tempo per pensarci. Questa sera, invece, ha confessato che utilizzerà quella chiave per rivedere il suo ex ancora una volta:

La chiave è con me. Le cose che ho lasciato in sospeso fuori andranno affrontate occhi negli occhi. Sono una coraggiosa, non fuggo e non lascio le cose a metà. Userò quella chiave per parlare perché è giusto che sia così.

Era Adua Del Vesco, esce dal GF come Rosalinda Cannavò

I sei mesi vissuti nella Casa del GF Vip hanno profondamente cambiato Rosalinda. Era entrata nella Casa con il nome di Adua Del Vesco, scelto quando era concentrata sulla sua carriera di attrice. Ma da quel momento, tutto è cambiato e la concorrente non fa fatica a confermarlo: “Qualche pezzettino rimane perché Adua ha anche tante cose belle. Ho iniziato una carriera con quel nome, quindi le cose belle rimangono. Le cose brutte le ho accantonate, ho voltato pagina e ho ricominciato con questo nome, Rosalinda, che è quello che mi hanno dato i miei genitori e del quale oggi vado molto fiera”.