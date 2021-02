Intervenuto durante l’ultima puntata di Casa Chi dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha fatto chiarezza a proposito di un episodio che ha incuriosito il pubblico del reality. Durante una notte in particolare, il figlio di Walter Zenga e Rosalinda Cannavò, che per lui ha lasciato il fidanzato Giuliano, si sono lasciati andare al trasposto che sentono l’uno nei confronti dell’altro. Sui social si è parlato a più riprese di una notte bollente ma le cose, secondo Andrea, non sarebbe andate in questo modo. “Ci sono stati baci perché c’è chimica, magari abbracci un po’ più intensi, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava eccessivo, dei grattini, carezze sulla schiena”. E svela che con l’attrice siciliana la storia continuerà una volta che anche lei avrà abbandonato la Casa:

Nella Casa è tutto ovattato e le conseguenze di quello che fai le paghi fuori, ma credo che Rosalinda abbia preso una decisione importante e io le starò vicino se vorrà. Partiamo da una buona base e spero di costruire qualcosa fuori. È una cosa che deve nascere perché come coppia ci siamo vissuti solo una settimana.

Il rapporto con Dayane Mello

All’inizio della sua avventura nella Casa, Andrea aveva baciato Dayane Mello, salvo poi dichiararsi attratto dall’amica Rosalinda. Oggi confessa che nei confronti della modella brasiliana non avrebbe mai provato un interesse reale: “È stata una cosa di gioco, abbiamo più giocato e io penso di essere stato chiaro fin dall’inizio perché non è il mio tipo di donna, infatti la ragazza che piace a me, Rosalinda, è il suo completo opposto. Non c’è mai stato niente, se lei voleva andare più a fondo non lo so, ma ci vedo molto distanti, non siamo mai andati oltre una cosa estetica”. In compenso, Dayane ha svelato di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, una confessione che Andrea commenta così:

L’ho detto anche in puntata che non ci ho capito niente, è stata una spina nel fianco in quel momento. Magari Dayane poteva essere più incuriosita da Rosalinda, non ho capito il ‘ti amo’ alla fine ma penso poteva essere più un ‘ti voglio bene’.

in foto: Andrea Zenga

Il rapporto con il padre Walter Zenga

Infine, Andrea conferma di voler recuperare il rapporto con il padre Walter Zenga, ritrovato nella Casa del Gf Vip dopo anni di distanza: “Credo sia un percorso da iniziare, vorrei conoscerlo bene. Il primo viaggio a Dubai vorrei farlo da solo, poi se verrà anche Rosalinda mi farà piacere. Quando ne ho parlato per la prima volta ero convinto che non fosse il luogo adatto, poi vedendo che di settimana in settimana sene parlava anche fuori ho iniziato a pensare che per lui fosse giusto dire la sua e che in qualche modo si difendesse. L’ho trovato corretto. Poi le cose più profonde si diranno senza le telecamere, ma per come sono andate le cose l’ho trovato giusto e anche io ho sentito l’esigenza di confrontarmi”.