in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Prosegue a gonfie vele il flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La concorrente del Grande Fratello Vip sembra avere deciso di vivere serenamente il suo rapporto con il gieffino. Il bacio tra i due è scattato qualche ora dopo che Rosalinda ha appreso della richiesta del fidanzato, Giuliano Condorelli, di non essere più menzionato né da lei, né nel reality in generale. A Tommaso Zorzi, Cannavò ha ammesso che Andrea è il suo primo pensiero appena sveglia e anche Zenga sembra essere molto preso da lei.

in foto: A sinistra Giuliano Condorelli, a destra Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono inseparabili

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono scambiati il primo, vero bacio qualche ora dopo la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 15 febbraio. Da allora, i due sono diventati inseparabili. Ormai pronti a dare una possibilità a questa relazione, si concedono tenere coccole anche davanti ai loro compagni di avventura. Andrea è pieno di attenzioni per l'attrice. Non dimentica mai di darle la buonanotte prima di addormentarsi e – ha svelato a Tommaso Zorzi – è la prima persona a cui va a dare il buongiorno quando si sveglia.

Dopo il bacio, ha avuto inizio la relazione

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi ha stuzzicato Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Intercettandoli mentre facevano colazione, ha pensato di stuzzicarli. L'attrice ha ammesso: "È stato un bel risveglio. Mi sono alzata per andare a chiedere in confessionale una medicina, poi sono tornata a letto ed è arrivato Zenga". Andrea ha confermato: "Mi sono svegliato e sono andato nel suo letto a darle un abbraccio". Zorzi, allora, ha passato di nuovo la parola a Rosalinda: "Come l'ho interpretato? Che magari sono stata il suo primo pensiero stamattina". Anche in questo caso, Zenga non l'ha delusa: "Sì, il mio primo pensiero è stato Rosalinda" e lei di rimando: "E per me è stato Andrea". Non resta che attendere di vedere come si evolverà questa relazione nelle settimane che mancano al finale di stagione.