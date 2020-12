Lunedì 28 dicembre, Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. I giorni appena trascorsi, sono stati intensi e hanno regalato agli spettatori due baci sotto il vischio particolarmente passionali. Non solo quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma anche quello tra Dayane Mello e Andrea Zenga, che Alfonso Signorini ha voluto approfondire in diretta.

Dayane e Andrea commentano il bacio

Alfonso Signorini ha chiesto ai diretti interessati di commentare, dicendosi "stravolto". Dayane Mello ha spiegato: "Amore, ti dico la verità, stiamo qua da tre mesi e un bacio me lo merito. Di questi baci a stampo mi sono un po' stancata, meritavo un bacio fatto bene. Siamo qua da tre mesi, per me il bacio a stampo non esiste", ha ironizzato. Andrea Zenga ha commentato: "Dice che sono un fico? Ricambio, anche lei è tanta roba. Mai dire mai". Alfonso Signorini, sollecitato dagli autori, li ha invitati a baciarsi in diretta. Dayane e Andrea lo hanno fatto subito. Antonella Elia è rimasta un po' delusa: "Era senza lingua". In confessionale, Dayane Mello ha fatto sapere: "I baci con Andrea ci saranno, per il resto vedremo".

Il bacio di Andrea Zenga e Dayane Mello sotto il vischio

Il Grande Fratello ha invitato i concorrenti a darsi dei baci cinematografici sotto il vischio, promettendo una ricompensa in caso i gieffini ci avessero messo il giusto impegno. Andrea Zenga ha affrontato la "prova" in coppia con Dayane Mello. All'inizio, i due si sono scambiati solo un fugace bacio sulle labbra. Poi, sono tornati sotto il vischio e lì si sono scambiati un bacio decisamente più passionale.

Il commento di Andrea Zenga su Dayane Mello

Alla luce dell'intensità del bacio che si sono scambiati Andrea Zenga e Dayane Mello, alcuni spettatori già sognavano l'inizio di una nuova storia d'amore. Il gieffino, tuttavia, nel corso della settimana aveva frenato ogni entusiasmo. Mentre chiacchierava con alcuni suoi compagni di avventura, tra cui Giulia Salemi e Sonia Lorenzini, aveva chiarito che la modella non era il suo tipo perché la vedeva troppo matura per lui e aveva precisato che il bacio era stato solo un gioco: