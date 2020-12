Non sembrano esserci margini per una storia d'amore tra Andrea Zenga e Dayane Mello, dentro né fuori dalla casa del GFVip. Durante una chiacchierata con Giulia Salemi, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini, Andrea ha confessato che tra lui e Dayane non potrebbe mai esserci nulla al di fuori di un'amicizia. Il loro bacio sotto al vischio ha fatto sognare, ma il concorrente pensa che tra di loro non ci sia compatibilità: "È una bellissima donna, ma non è il mio genere, non mi ci vedo proprio. È tanto donna, la vedo troppo matura, preferirei una più "ragazza". Come amica mi ci trovo bene, ma non ci trovo compatibili. Il bacio è stato un gioco", ha ammesso.

Il bacio tra Andrea Zenga e Dayane Mello

"Non l'ho mai vista così timida, le tremavano le mani, era imbarazzata", ha incalzato Giulia Salemi durante la loro conversazione. Durante il momento baci sotto al vischio infatti, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, Andrea Zenga e Dayane Mello si sono scambiati un bacio appassionato. È stata proprio la modella a portare l'inquilino sotto al vischio per dargli un bacio, prima a stampo poi lungo e appassionato, per poi correre in un'altra stanza ridendo. Tommaso Zorzi, vedendo la scena, ha finto ironicamente uno svenimento, davanti a questo improvviso quanto inaspettato gesto di affetto.

I baci sotto al vischio del GFVip

Ma Dayane e Andrea Zenga non sono stati gli unici a scambiarsi un bacio sotto al vischio. L'occasione è stata quella giusta per un'altra coppia chiacchierata della casa, quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due concorrenti, che nelle ultime settimane hanno scoperto di avere parecchio feeling, è scattato finalmente il bacio."Ma questo era un bacio vero! Hanno messo la lingua. Che soddisfazione" hanno cominciato a commentare gli altri inquilini della casa, anche loro sorpresi da quanto appena visto: "Finalmente un bacio, sono soddisfazioni" si è sentito aleggiare attorno ai due che hanno messo in ombra il pur divertente bacio tra Mario e Giacomo.