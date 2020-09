Elisa Isoardi si sta godendo a pieno l'esperienza a Ballando con le stelle 2020. La conduttrice è finita al centro del gossip dopo la pubblicazioni di alcuni scatti che la ritraevano mano nella mano con Raimondo Todaro, suo insegnante nel programma. Se in trasmissione i due sono stati vaghi sull'ipotesi della nascita di un amore, la Isoardi ha chiarito la situazione sulle pagine del settimanale Chi.

Raimondo Todaro torna a Ballando dopo l'appendicite

Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi, è stato chiesto a Elisa Isoardi se quello con Todaro sia un amore o solo una montatura. La conduttrice ed ex compagna di Matteo Salvini, ha spiegato che al momento si reputa single. Se con il ballerino dovesse germogliare l'intenzione di coltivare un rapporto diverso rispetto a quello professionale, avverrà solo quando il programma condotto da Milly Carlucci sarà finito:

"Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se', sarà dopo Ballando, per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo. Se sabato tornerà? Spero che il medico riesca a dargli l'ok per fare le prove e per esserci, ma tutto è a discrezione dell'ospedale Gemelli. Però intanto lui è tornato a casa e sta bene".

In realtà, in queste ore Raimondo Todaro ha raggiunto Milly Carlucci dietro le quinte di Ballando con le stelle. Il ballerino, in un video pubblicato sui social è apparso in forma. La conduttrice ha spiegato: "La pecorella smarrita è tornata". Dunque, sabato 3 ottobre lo rivedremo su Rai1. A La vita in diretta, Todaro ha fatto sapere: "In pista ci sarò sicuramente ma bisogna vedere cosa riuscirò a fare. Spero di poter sostenere Elisa".

Isoardi commenta Antonella Clerici e È sempre mezzogiorno

Lunedì 28 settembre, Antonella Clerici è tornata in televisione con il programma È sempre mezzogiorno. La conduttrice non ha nascosto la sua commozione. Elisa Isoardi ha svelato di aver assistito alla prima puntata del programma e ha ribadito per l'ennesima volta che tra lei e Antonella Clerici non c'è alcuna rivalità. Al contrario, si è premurata di darle l'in bocca al lupo per questa nuova avventura televisiva: