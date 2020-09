Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2020. Nei giorni scorsi, si è scatenato il gossip sul loro conto per via di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, nel quale i due si salutavano con un caloroso abbraccio. In altre foto, pubblicate da Diva e Donna, camminavano mano nella mano. Ma c'è davvero del tenero tra loro? Paolo Belli ha provato ad approfondire.

Il no comment di Isoardi e Todaro sul gossip

Nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2020, Paolo Belli ha chiesto a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi se sia vero che tra loro ci sia molto di più di una semplice collaborazione professionale: "Ma state insieme? Vorrebbe saperlo mia moglie". I due, allora, hanno iniziato a salutare la moglie di Belli. Todaro ha spiegato: "Noi non volevamo rispondere". Insomma, hanno preferito non sbilanciarsi. In una clip, intanto, Raimondo Todaro ha avuto parole di grande stima per la concorrente che gli è stata affidata: "Mi piace perché è un po' come me. È una persona seria, ma le piace giocare, scherzare. Mi piace il fatto che ci sia feeling. Lei è solare, scherzosa, bimba, è onesta".

Canino ricorda quando Elisa Isoardi lavorava in un bar

La coppia si è esibita in un tango che ha convinto la giuria, regalando loro ben 38 punti. Fabio Canino ha spiegato: "Conosco Elisa Isoardi da quando faceva la barista sotto casa mia, una ragazza umile, già stirava". La conduttrice ha precisato: "Già lavoravo in televisione, ma è vero". Selvaggia Lucarelli, invece, ha detto di non credere alla storia d'amore. Ritiene sia costruita ad arte per i giornali:

"Quello che abbiamo visto stasera è davvero bello e promette davvero bene. Io chiederei solo una cosa, toglierei tutta la parte di plastica, quella della coppia, del gioco fatto un po' per i giornali. Quegli ammiccamenti. Anche perché per te Elisa è la seconda volta. Trovati un fidanzato vero. Sarebbe ora che si trovasse un fidanzato vero. Elisa vuoi commentare?"

Raimondo Todaro è intervenuto e, divertito dalle parole di Selvaggia Lucarelli, ha detto: "No, non commentare". Insomma, per il momento non è dato sapere quale sia la verità sul rapporto tra Elisa Isoardi e il ballerino.