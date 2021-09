Quando inizia davvero Mattino Cinque, l’errore nel promo Mediaset Un filmato promozionale trasmesso da Canale 5 ha annunciato il ritorno di Mattino Cinque a partire da lunedì 13 settembre. Attenzione, però: si tratta di un errore, presto corretto da Mediaset. Morning News continuerà per un’altra settimana e il programma con Federica Panicucci slitterà a lunedì 20.

A cura di Valeria Morini

Quando ricomincia Mattino 5? Ai telespettatori che nella mattinata del 6 settembre hanno assistito al promo del programma con Federica Panicucci e Francesco Vecchi è stato annunciato che l'inizio della nuova stagione è fissato per lunedì 13 settembre. Peccato che si sia trattato di un clamoroso errore, poi corretto da una notifica arrivata via web: lo show mattutino, in realtà, riprenderà una settimana dopo, dunque, lunedì 20 settembre. Come, peraltro, era già stato annunciato ad agosto.

Mediaset corregge l'errore

Canale 5, insomma, ha fatto un po' di confusione. A correggere la svista del filmato promozionale ci ha pensato il canale social Qui Mediaset, che ha chiarito definitivamente: "Mattino Cinque riparte il 20 settembre su Canale 5". Dunque, si tratta di una partenza un po' ritardata rispetto alle altre trasmissioni del daytime di Canale 5. Uomini e Donne ricomincia il 13 settembre, data che segna anche la ripartenza dei reality show in prima serata, con il GF Vip. Pomeriggio 5, invece, lo show di Barbara D'Urso, è addirittura in onda già dal 6 (ma cambia orario rispetto alla scorsa stagione, con messa in onda dalle 17.35). Consideriamo inoltre che anche i programmi mattutini di Rai1, UnoMattina e Storie Italiane, riprendono il 13.

Morning News in onda sino a venerdì 17 settembre

Dunque, Morning News, il sostituto estivo di mattino Cinque che quest'anno è alla sua prima edizione, andrà avanti sino a venerdì 17 settembre. Condotto da Simona Branchetti, è iniziato il 26 luglio 2021 ed è realizzato da Videonews. Inizialmente si era pensato di farlo terminare addirittura il 3 settembre, ma i buoni ascolti hanno spinto a Mediaset a prolungarne la messa in onda. Federica Panicucci ha smentito con forza il gossip secondo cui si sarebbe infuriata di fronte allo slittamento di Mattino Cinque: "In un momento storico in cui le fake news sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news. Stop fake news".