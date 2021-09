Pomeriggio 5 cambia orario e dura di meno: a che ora va in onda lo show di Barbara D’Urso Tra le tante novità che caratterizzano questa nuova stagione di Pomeriggio 5 in partenza dal 6 settembre, anche il cambio di orario: il programma pomeridiano di Barbara D’Urso, in onda tutti i giorni con numerosi cambiamenti alla grafica e ai contenuti (meno gossip, più attualità) partirà dopo.

A cura di Valeria Morini

Pomeriggio 5 prende il via con la 14esima edizione da lunedì 6 settembre, con tantissime novità. Cambia anche l'orario: lo show di Barbara D'Urso andrà in onda dalle 17.35 fino alle 18.45 e durerà pertanto 70 minuti e non 90 come nelle scorse stagioni (quando partiva alle 17.15). Lo show ha subito un progressivo ridimensionamento di durata, visto che le prime cinque stagioni duravano addirittura due ore.

Il palinsesto del pomeriggio di Canale 5

Ecco dunque i palinsesti dal 6 settembre. Nella prima settimana di messa in onda, Pomeriggio 5 sarà preceduto dalla bellezza di quattro soap opera: Beautiful alle 13.45, Una vita alle 14.10, Brave and Beautiful alle 14.45 (con due puntate) e Love Is in the Air alle 16.30. Dal 13 settembre, tuttavia, prenderà il via Uomini e Donne, che tornerà con il consueto appuntamento delle 14,45. Inoltre, lo stesso giorno parte il Grande Fratello Vip, per cui è probabile che dal 14 siano previste le strisce quotidiane. In ogni caso, stando alle informazioni attuali che ci risultano da Mediaset, la partenza di Pomeriggio 5 alle 17.35 dovrebbe essere l'orario definitivo per questa stagione.

Come cambia Pomeriggio 5: le novità

Non è tutto: il cambiamento del programma sarà ben più radicale, sia dal punto di vista estetico che contenutistico. Mediaset ha pensato a un restyling vero e proprio, con meno spazio a gossip e starlette e un'attenzione più evidente alla cronaca, all'attualità e al costume, come si evince anche dallo spot (in basso). La stessa Barbara D'Urso ha illustrato le novità: "Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all'informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie".