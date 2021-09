L’opinione di Maurizio Costanzo su Barbara D’Urso e il nuovo Pomeriggio Cinque Maurizio Costanzo ha detto la sua su Barbara D’Urso. In particolare, si è espresso sul nuovo format di Pomeriggio Cinque e sul fatto che la conduttrice spesso riceva delle critiche gratuite. Il giornalista non ha dubbi sulla grande professionalità della sessantaquattrenne: “Poi il suo modo di fare televisione può piacere, come non piacere”.

Maurizio Costanzo ha commentato il nuovo format di Pomeriggio Cinque. Come molti spettatori già sapranno, la nuova edizione del programma condotto da Barbara D'Urso sta sperimentando una nuova formula. Via il trash, per concedere più spazio alla cronaca e ai fatti del giorno. Un cambiamento di rotta che è passato anche per il look, molto più castigato e meno scintillante della conduttrice. In queste ore, Maurizio Costanzo ha detto la sua a riguardo, replicando alla lettera di un lettore che difendeva la sessantaquattrenne dalle critiche che spesso piovono su di lei e che reputa ingiuste. Ecco quanto ha dichiarato.

Maurizio Costanzo su Barbara D'Urso

Maurizio Costanzo cura una rubrica sul settimanale Nuovo, nella quale risponde alle lettere dei lettori. In una delle missive ricevute, un lettore difendeva Barbara D'Urso, reputando incomprensibili le critiche a lei rivolte, dato che la ritiene un'ottima professionista. Per non parlare poi del fatto che è sempre possibile cambiare canale quando un programma non è di nostro gradimento. Costanzo, allora, ha replicato alla lettera: “Il suo modo di fare televisione può piacere, come non piacere. Ma Barbara, col tempo, è riuscita a costruirsi un suo pubblico. E questo fa di lei una vera professionista".

Il nuovo format di Pomeriggio Cinque

Insomma, Maurizio Costanzo ha evidenziato come Barbara D'Urso abbia il privilegio di poter contare su numerosi fan che amano i suoi programmi e che di certo non le faranno mancare il loro supporto anche in questa nuova veste