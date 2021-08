Pomeriggio Cinque sta per tornare in tv, quando andrà in onda lo show di Barbara D’Urso A partire da lunedì 6 settembre riparte “Pomeriggio Cinque”, il talk show condotto da Barbara D’Urso nonché l’unico rimastole dopo i cambiamenti nei palinsesti Mediaset che hanno visto decurtato il suo patrimonio televisivo. Lo show, molto più incentrato sull’attualità che sul gossip, andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 17.30.

A cura di Ilaria Costabile

Settembre è alle porte e anche i programmi più noti del palinsesto televisivo si apprestano a tornare in tv. Dopo una pausa lunga quasi tre mesi ecco che, infatti, tra i primi show a riprendersi il posto c'è Pomeriggio Cinque, l'infotainment condotto da Barbara D'Urso in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì. Un promo lanciato dalla Mediaset nelle ultime ore ha reso nota la data di inizio del programma, si tratta di lunedì 6 settembre, ma non mancheranno alcune novità.

Il ritorno di Pomeriggio 5

Ebbene sì, il talk show pomeridiano di Canale 5 sta per tornare e da lunedì 6 settembre andrà in onda quotidianamente per poco più di un'ora, a partire dalle 17.30, quando Barbara D'Urso aprirà ufficialmente le porte del suo salotto dove gli argomenti trattati saranno più legati alla cronaca e all'attualità che al gossip. Dopo anni e anni di monopolio televisivo, però, a partire dalla prossima stagione, vedremo la conduttrice decisamente molto meno, in quanto non condurrà il programma della domenica pomeriggio, che la teneva impegnata per diverse ore consecutive, e oltre a Domenica Live è stato stroncato anche il futuro di "Live-Non è la D'Urso". Più di una volta, però, non sono mancati chiarimenti da parte della diretta interessata che, però, ha sempre parlato di ritorni confermati in tv, con il pieno di novità.

La domenica lasciata ad Anna Tatangelo e Silvia Toffanin

Tra le grandi novità dei palinsesti Mediaset di quest'anno c'è, senza dubbio, l'introduzione di nuovi volti nel parterre delle conduttrici. Ed ecco, infatti, che ad Anna Tatangelo è stato affidato un nuovo show dal titolo "Scene da un matrimonio" che la vedrà in veste di conduttrice in solitaria, mentre Silvia Toffanin, già protagonista del sabato pomeriggio di Canale 5 con il suo Verissimo, tra i programmi più visti della rete, slitterà alla domenica.