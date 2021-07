Si va delineando con sempre maggiore precisione la domenica pomeriggio di Canale5. Le ultime indiscrezioni sono di queste ore. Secondo quanto riporta il sito DavideMaggio.it, Mediaset avrebbe deciso come occupare il posto che presumibilmente verrà lasciato vacante dalla Domenica Live di Barbara D'Urso. A sostituire la frizzante Barbarella dovrebbero essere due donne: la cantante Anna Tatangelo e la conduttrice Silvia Toffanin. Vediamo cosa dovrebbero fare.

Anna Tatangelo alla conduzione di Scene da un matrimonio

Secondo quanto sostiene il sito DavideMaggio, sarebbe ormai certo l'arrivo su Canale5 di Anna Tatangelo nel ruolo di conduttrice. La cantante dovrebbe essere al timone del reboot di Scene da un matrimonio. Il programma, nato da un'idea di Gianni Ippoliti, è stato condotto dagli anni '90 fino al 2015 da Davide Mengacci. La trasmissione si propone di seguire una coppia prossima al matrimonio, raccontando minuziosamente le tappe finali che portano al giorno delle nozze e le emozioni degli sposini. Il reboot del programma dovrebbe caratterizzare il pomeriggio di Canale5 e sfidare la concorrenza di Rai1, che in quella fascia propone Domenica In di Mara Venier. Non resta che attendere che arrivi l'eventuale conferma ufficiale.

Raddoppia Verissimo con Silvia Toffanin

Dopo Scene da un matrimonio, con la conduzione di Anna Tatangelo, Mediaset avrebbe intenzione di lasciare spazio a uno dei cavalli vincenti di Canale5 per la sfida con Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Stiamo parlando di Verissimo di Silvia Toffanin. La conduttrice, dunque, dovrebbe raddoppiare l'impegno settimanale. In autunno, le interviste in uno dei salottini più apprezzati della tv, andrebbero in onda sia nel consueto appuntamento del sabato, ma anche la domenica pomeriggio dopo Scene da un matrimonio. Sfumata l'ipotesi Maria De Filippi, già smentita dal suo ufficio stampa.