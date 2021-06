In questi caldi mesi che ci separano da settembre, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui volti protagonisti dei palinsesti autunnali. Riflettori puntati sulla domenica pomeriggio. La Rai, come confermato dal direttore di Rai1 Stefano Coletta, continuerà a puntare sulla Domenica In di Mara Venier, sebbene con un lieve cambiamento nel format: "Arriveranno segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune". Come risponderà Canale5?

La domenica pomeriggio di Canale 5

La domenica pomeriggio di Canale5 è ancora un mistero. Sembra che potrebbe non tornare in palinsesto Domenica Live. Da chi verrà occupato quel posto vacante? Secondo DavideMaggio.it, la domenica pomeriggio potrebbe essere affidata a Silvia Toffanin con un format simile a quello de La domenica del villaggio. Secondo altre indiscrezioni, invece, sarebbe Maria De Filippi a prendere il posto di Barbara D'Urso. Su questo punto, però, è arrivata la smentita.

La replica dell'ufficio stampa di Maria De Filippi

Le indiscrezioni sono arrivate anche all'orecchio di Betty Soldati, che cura l'ufficio stampa della Fascino di Maria De Filippi. In un post su Instagram ha fatto chiarezza, etichettando come fake news le notizie che vedrebbero la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te anche al timone di un programma domenicale. Le parole di Soldati sono state:

"È da più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino P.g.t la domenica pomeriggio su Canale5. So per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea: perché? A chi giova tutto questo? Tutte queste fake news?".

Dunque, i fan di Maria De Filippi che speravano di vederla in tv anche la domenica pomeriggio, dovranno accontentarsi di vederla "solo" nel resto della settimana.