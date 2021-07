Cambia totalmente la domenica Mediaset, che prevede l'uscita (già più volte annunciata) di Barbara d'Urso e delle sue trasmissioni Domenica Live e Live non è la D'Urso per favorire l'ingresso di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin nel pomeriggio della rete principale del Biscione. Per la prima serata, scenderanno in campo: Scherzi a parte con Enrico Papi e All together now con Michelle Hunziker in autunno (con speciale All together now Kids sotto le feste di Natale); La domenica del villaggio (programma sulle tradizioni e folklore italiani, forse condotto da Gerry Scotti) e Avanti un altro pure di sera nel prime time della primavera 2022.

Pier Silvio Berlusconi sui motivi del cambio palinsesti

Pier Silvio Berlusconi, intervenuto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022, ha spiegato i motivi del cambio di linea editoriale per la domenica di Canale 5:

La domenica è una giornata che commercialmente riteniamo rilevante, ma credo sia importante riuscire a parlare a un pubblico che in settimana non c’è. Puntiamo a una scelta editoriale diversa per sperimentare nuove cose: Barbara D’Urso ha fatto un lavoro enorme, nei mesi di lockdown si è distinta come professionista, è stata sempre sul pezzo, l'ho apprezzato molto. Rimane con Pomeriggio 5 ma proviamo a cambiare un po’ genere, virando solo sull’attualità. Quel tipo di infotainment a 360 gradi, dalla politica alla cronaca e il gossip, dei suoi programmi domenicali, non ha più senso. Ci adattiamo ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori.

I nuovi programmi della domenica Mediaset

Domenica pomeriggio:

Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo: 8/10 puntate

Verissimo con Silvia Toffanin, che coprirà sia il sabato che la domenica (sempre 8/10 puntate)

Domenica – prima serata autunno:

Scherzi a parte con Enrico Papi

All together now e All together now Kids con Michelle Hunziker

Domenica – prima serata primavera 2022: