La notizia della settimana (già largamente preannunciata a dire il vero) è il ridimensionamento di Barbara D'Urso dai palinsesti Mediaset della stagione 2021/2022. Il suo impegno si riduce considerevolmente, probabilmente anche per i bassi ascolti registrati negli ultimi tempi, in quella che è una vera rivoluzione per la programmazione di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda la domenica. Ecco cosa cambia per la D'Urso e come ha reagito alle modifiche del suo lavoro a Mediaset.

Cosa cambia per Barbara D'Urso: via Live e Domenica Live

in foto: Barbara D’Urso

Eravamo abituati a vedere la conduttrice in onda 6 giorni su 7, con addirittura un doppio appuntamento domenicale. Dopo aver caricato la D'Urso di impegni, portando peraltro a una sovraesposizione mediatica che probabilmente si è rivelata controproducente, Mediaset sceglie un cambio drastico. Dall'autunno 2021, resterà solo Pomeriggio 5, ma con un considerevole riassestamento: più attenzione e attualità, meno gossip, in una tv che con la pandemia ha visto cambiare i suoi parametri. "Quel tipo di infotainment a 360 gradi, dalla politica alla cronaca e il gossip, dei suoi programmi domenicali, non ha più senso. Ci adattiamo ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori", ha spiegato Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti. Scompaiono invece del tutto Domenica Live e Live – Non è la D'Urso. Al loro posto, un pomeriggio contraddistinto dalle novità di Scene da un matrimonio, con Anna Tatangelo, e Verissimo con Silvia Toffanin (che si sposta dal sabato), e vari programmi scelti per la prima serata: Scherzi a parte con Enrico Papi, All Together Now, La domenica del villaggio (novità) e Avanti un altro pure di sera.

La reazione di Barbara D'Urso

Alle voci di un cambiamento, inizialmente la D'Urso aveva sempre risposto con una smentita, definendo Domenica Live e Live – Non è la D'Urso come trasmissioni "di lunghissimissima vita". Non è stato così, e ora il primo commento della presentatrice arriva dal suo profilo Instagram. Non è nelle corde di Carmelita parlare di sconfitte o manifestare sentimenti di delusione, e al contrario si è limitata a condividere alcune Stories del suo fanclub in cui vengono citate di parole di Berlusconi jr. Malgrado la notevole riduzione del suo impegno contrattuale e le modifiche imposte, l'editore ha ribadito la sua fiducia in lei, definendola "bravissima" e "tostissima", lodando il lavoro fatto durante i lockdown e aprendo la possibilità di futuri progetti per il prime time: "Voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara D'Urso, che è una risorsa Mediaset". Insomma, riproponendo quelle dichiarazioni, la D'Urso non si sentirebbe affatto messa da parte. Di certo, però, la sparizione della sua tv fatta di webstar, personaggi trash e celebrity gossippare apporterà un significativa svolta per Mediaset.